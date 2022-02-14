Общество

Неделя профориентации проходит в Псковском молодежном центре

Неделя профориентации проходит в Псковском городском молодежном центре с 14 по 18 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе учреждения.

Фото: пресс-служба Псковского городского молодежного центра

Молодежный центр приглашает всех желающих принять участие в профориентационном мероприятии «Профессионалы будущего-2022», которое пройдет в режиме онлайн.

На протяжении недели участники мероприятия узнают о том, как и какую профессию выбрать, можно ли получить высшее образование второй раз, какие существуют возможности для поступления, а также смогут получить полезные советы при подготовке и сдаче экзаменов.

Кроме того, в рамках профориентационного мероприятия проходит конкурс «Влюбленные в профессию», где необходимо рассказать о своей профессии мечты. Самая яркая, трогательная и жизненная история будет поощрена подарком, пообещали организаторы.

«Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо написать кем вы хотите стать и почему в комментариях под постом в группе "ВКонтакте" "Центр профориентации | Псков" и сделать репост конкурса себе на страницу», - добавили в молодежном центре. Принять участие в конкурсе можно и на странице в Instagram.