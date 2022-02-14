Общество

Несколько школ Островского района отремонтируют в 2022 году

Несколько школ Островского района отремонтируют в 2022 году. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единой России» в региональном парламенте Армен Мнацаканян.

Фото здесь и далее: Армен Мнацканян в соцсети «ВКонтакте»

«Хорошие новости для нашего округа из сферы образования. В число 33 школ области, которые будут в этом году капитально отремонтированы, попала Воронцовская средняя школа Островского района», - отметил Армен Мнацаканян.

Несмотря на старания властей района, которые ежегодно выделяли средства на должное содержание учреждения (так, в 2017 году здесь был отремонтирован спортзал, в 2020 прошел капремонт школьной столовой), время берет свое. Часть здания школы - послевоенной постройки, а пристройку сделали в 1966 году, сказал Армен Мнацаканян.

«Конечно, проводились косметические ремонты, обновлена кровля. К концу этого сезона должен быть проведен капитальный ремонт», - добавил вице-спикер Псковского областного Собрания.

В рамках капремонта планируется провести фасадные работы, заменить окна на стеклопакеты, обновить радиаторы и сделать внутренний косметический ремонт. По словам главы администрации Островского района Дмитрия Быстрова, работы планируется завершить в этом году.

«Отмечу, капитальный ремонт и строительство новых школ являются частью народной программы партии "Единая Россия". До 2026 года планируется обновить и построить около 1300 образовательных учреждений в стране», - написал Армен Мнацаканян.

Кроме того, по нацпроекту «Образование» в Воронцовской, а также Крюковской, Рубиловской и Калининском отделении школы №4 в Островском районе создадут современные классы «Точка роста».

Также по федеральному проекту новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в этом году в этом году планируется открыть в Новоржевской средней школе и Доме детского творчества, островской гимназии, Доме детского творчества имени К. И. Назаровой, школах №№ 1,3 и 4.

«Буду надеяться, планы воплотятся в жизнь!» - заключил Армен Мнацаканян.