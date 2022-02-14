Общество

Великолукские коммунисты почтили память Матвея Кузьмина

Великолукские коммунисты почтили память Героя Советского Союза Матвея Кузьмина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном отделении КПРФ.

Фото здесь и далее: областное отделение КПРФ

Сегодня, 14 февраля, исполнилось 80 лет со дня подвига Матвея Кузьмина. В 1942 году он вывел немецко-фашистских захватчиков в засаду, организованную советскими войсками, и погиб, защищая родную землю.

Коммунисты Великолукского городского и районного отделений, а также неравнодушные жители собрались на месте гибели Матвея Кузьмина, чтобы почтить его память и возложить венки.

На траурном митинге выступили представители администрации района, первый секретарь горкома КПРФ Николай Чувайлов, председатель Великолукского отделения общественного движения «Всероссийский женский союз - "Надежда России"» Мария Дунаева, ветеран Вооруженных сил Вячеслав Михайлов. С благодарственной речью к присутствующим обратилась внучка Матвея Кузьмина – Валентина Пугачева.

Затем делегация проехала на воинское мемориальное захоронение, где к могиле знаменитого земляка, Героя Советского Союза торжественно возложили венки и цветы.