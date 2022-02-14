Общество

«Гражданский мониторинг» провели в псковском отделе по вопросам миграции

Член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Андрей Стегний посетил городской отдел по вопросам миграции в рамках «Гражданского мониторинга». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Цель визита - реализация общественного контроля за деятельностью полиции, а также укрепление доверия между гражданами и органами внутренних дел.

Начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову Алексей Пятериков рассказал гостю об основных направлениях деятельности подразделения и условиях службы. Они обсудили порядок организации работы, проверили информационные стенды, где размещены материалы о получении государственных услуг.

«Общественник пообщался с гражданами, которые обратились для получения паспортов. Посетители оценили работу сотрудников отдела удовлетворительно и отметили их профессионализм и оперативность в сфере оказания государственных услуг», - рассказали в УМВД.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией общественник также проверил наличие в помещениях обязательных средств дезинфекции.