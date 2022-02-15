Общество

Невельская компания погасила долг перед ГИБДД в 200 тысяч рублей

Невельская компания погасила долг перед ГИБДД в 200 тысяч рублей после вмешательства судебных приставов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

На исполнении судебных приставов Невельского и Усвятского районов находилось 26 исполнительных производств в отношении организации из города Невеля о взыскании административных штрафов в пользу ГИБДД на общую сумму 200 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля должника, а также обратил взыскание на его расчетные счета. Затем у директора организации возникла необходимость продать транспорт, однако в данном действии его ограничивала имеющаяся задолженность.

Тогда для проведения сделки директор погасил задолженность в полном объеме в размере 200 тысяч рублей. После оплаты и поступления денег на депозитный счет отделения судебных приставов, судебный пристав снял все ограничения.