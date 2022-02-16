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Общество

Поправки в Избирательный кодекс и инициативу по реформе МСУ Собрание обсудит на сессии 24 февраля

16.02.2022 12:30|ПсковКомментариев: 0

Очередная сессия Псковского областного Собрания депутатов назначена на 24 февраля и пройдет в условиях противоэпидемических ограничений – без парламентского часа и выступлений фракций. Такое решение принял Совет законодательного органа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«С учетом, что у нас растет количество заболевших, рекордные цифры ежедневно обновляются и до пика мы, похоже, еще не добрались, есть предложение ограничить заседание только вопросами повестки», - обратился к коллегам спикер Александр Котов.

Аппарату Собрания председатель поручил обеспечить на заседании присутствие ограниченного количества приглашенных с допуском докладчиков в зал только на время обсуждения конкретного вопроса. Абсолютно все присутствующие в зале должны иметь QR-код – как и прежде, требование распространяется и на депутатов, и на приглашенных руководителей и представителей органов власти, на аппарат, журналистов и технический персонал.

«Меры безопасности сейчас будут совсем не лишними. В зависимости от изменений эпидемиологической ситуации, будем возвращаться к привычному режиму работы», - добавил Александр Котов. Совет Собрания единогласно поддержал предложение.
В повестке пленарного заседания 13 вопросов. Депутатам предстоит рассмотреть изменения в региональный Избирательный кодекс, проект нового закона, регулирующего вопросы увековечения памяти погибших при защите Отечества, обсудить поправки в закон о капремонте, разработанные администрацией области, и утвердить очередное соглашение с Минфином о предоставлении региону бюджетных кредитов.

 

Кроме того, депутатскому корпусу предстоит выразить позицию по нескольким законодательным инициативам федерального уровня. Так, например, в повестку включен проект закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», предполагающий трансформацию двухуровневой системы МСУ в одноуровневую. Еще одна инициатива связана с введением административной ответственности за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Свои предложения по изменению законодательства депутаты изложили в проекте федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», его авторами выступили Игорь Дитрих, Александр Котов и Алексей Севастьянов.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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