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Помогать новичкам важно: студентка ПсковГУ рассказала о новой системе наставничества в студотрядах

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В этом году благодаря проекту «Маршрут построен» в работе студенческих отрядов ПсковГУ произошли перемены: здесь сформировалась система наставничества. Это позволяет новичкам мягче входить в новое для них объединение и качественнее готовиться к трудовому сезону, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

Фотографии: ПсковГУ

Ранее наставники сами прошли специальное обучение, а также разработали для новичков движения РСО тренинги и занятия. Примерить на себя роль наставника первого потока решила участница отряда проводников ПсковГУ «Зевс» Екатерина Калиниченко.

«Я сама когда-то была новичком в РСО. Поэтому, когда появилась возможность стать наставником, я решила, что хочу научить и помочь новеньким ребятам. Меня привлекает именно работа с людьми, возможность делиться опытом и видеть, как ребята растут», -
рассказала Екатерина Калиниченко.

Екатерина Калиниченко готовит первокурсников к работе в поездах ближнего и дальнего следования во время летнего сезона. Наставник рассказывает о традициях, особенностях и преимуществах своего направления, помогает начинающим определиться с выбором и интегрироваться в отряд.

«Для меня самое интересное в работе - наблюдать за тем, как ребята раскрываются, находят своё место в отряде. Самое сложное - найти подход к каждому, ведь все новички разные: у кого-то высокая мотивация, а кому-то нужно больше времени и внимания», -
добавила Екатерина Калиниченко.

Проект «Маршрут построен» позволил иначе подходить к подготовке вступающих в студотряды ребят. Благодаря наставникам у новичков снижается риск конфликтов, в коллективе создается комфортная атмосфера, в которой хочется остаться и развиваться. А
главное - у первокурсников больше не остается вопросов, что такое РСО, и как в него попасть.

Добавим, проект «Маршрут построен» - один из семи, реализуемых в ПсковГУ по гранту Росмолодёжи «вМесте».

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