«Дневной дозор»: Нужно ли ввести раздельное обучение мальчиков и девочек в школах?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли ввести раздельное обучение мальчиков и девочек в школах?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Иерей Федор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, предложил ввести в средних школах раздельное обучение для мальчиков и девочек, начиная с 5-го класса, а также возродить институт помолвки. По мнению Лукьянова, в результате совместного обучения девочки испытывают «отторжение» к мальчикам, из-за чего реже и позже вступают в брак и рожают детей.

Стоит вспомнить, что до революции мальчики и девочки учились в разных гимназиях и институтах, а позднее было принято решение об уравнивании прав мужчин и женщин и отказе от раздельного обучения. Тем не менее в СССР предпринималась попытка вернуться к дореволюционной системе: в 1943 году в некоторых школах ввели раздельное обучение, чтобы улучшить успеваемость. Мальчики и девочки стали учиться в отдельных школах, хотя программы и учебники остались общими. Эксперимент проводился только в больших городах, в сельских школах обучение было по-прежнему совместным. Постановление отменили в 1954 году, и дети вновь начали ходить в совместные классы.

Тренд на раздельное обучение существует в России и сейчас: появляются отдельные классы и даже школы для мальчиков и девочек, где внедряются учебные программы, специально адаптированные для каждого пола.

Но есть ли смысл в повсеместном введении раздельного образования? Может ли это повлиять на успеваемость? На количество браков? Актуально ли это для современного прогрессивного общества? Будем разбираться сегодня в программе «Дневной Дозор».

Заслуженный учитель РФ Владимир Орлов считает, что нет никакой необходимости в раздельном обучении для детей. По его мнению, экспериментировать с этим не стоит.

«Не нужно совершенно. Это бессмысленно, потому что советская школа осталась. Считаю, что точно не нужно разделение, потому что отношения в классе лучше, когда есть девочки, первая любовь завязывается там. Кроме того, класс, где есть и мальчики, и девочки, более дружный и более спокойный».

Историк Татьяна Пасман также выступает за совместное обучение мальчиков и девочек. Она объяснила, почему придерживается такого мнения, и назвала трудности, с которыми можно столкнуться при реализации раздельного образовательного процесса.

«Я считаю, что это очередной бантик, который хотят привязать к тому, что происходит в школе. Так как уже всеми специалистами давно доказано, что стимулирует к лучшей учебе и вообще к большей активности совместное обучение. А в сельских малокомплектных школах, где учатся по 20-50 человек, как будет введено раздельное обучение? Получится неравенство школ. Кроме того, я считаю, что совместное обучение позволяет детям лучше социализироваться. И если уже хочется ввести раздельное, то тогда можно это делать, что называется, в специальных частных школах, где оплачивают родители. Мне кажется, что это будет лучший вариант, нежели всю страну переводить в подобную систему».

Председатель совета Псковской областной общественной организации «Центр чеченской культуры "Брат" ("Единство")» Саид Дукаев полагает, что несмотря на то, что плюсы в раздельном обучении есть, на данном этапе времени этот вопрос в образовательном процессе далеко не самый главный, и делать резких, беспочвенных движений в этом направлении сейчас не стоит.

«Честно говоря, я пока не вижу такой необходимости. Хотя вопрос и поднимается, я думаю, что он не такой актуальный вопрос, чтобы ставить его на первое место. Такая форма существовала, она имеет историческую основу, и там есть свои плюсы. И к этому, раз мы уже долго идем обычным способом, а именно к смешанному коллективу, хочется не допустить крайности. До этого всегда было, последние несколько поколений было так. Например, нельзя делать это без общественного обсуждения, без подготовки сознания к тому, какие плюсы, какие минусы мы можем ожидать. Потому что, когда было раздельное, были одни условия жизни с точки зрения общественного восприятия, религиозного, с точки зрения ментального восприятия. Но я точно знаю, что такая форма обучения имела свои плюсы. Но в нынешних условиях мы к этому готовы или нет? Чтобы мы уже сделали не в спешке такой опрометчивый шаг, а более поэтапно, шаг за шагом. Наверное, оно имеет право на существование, но только не "наобум": сегодня одно, завтра другое. Чтобы не получился такой психологический надлом».

Клирик Свято-Троицкого кафедрального собора Артемий Лутченко солидарен с Саидом Дукаевым в том, что проблема раздельного обучения девочек и мальчиков для сферы образования — это дело десятое. По его мнению, все дети одинаково не хотят учиться, у всех одинаковые проблемы с мотивацией и тотальная зависимость от интернета.

«Наверное, можно вопрос разделить на две части: теорию и практику. С точки зрения практики, это совершенно нереально сейчас. Можно рассмотреть, во-первых, почему оно раньше таким было, а почему потом перестало. Образование возникло довольно-таки давно, как идея: поколениям взрослых людей пришла в голову хорошая мысль, что надо подрастающее поколение детей чему-то учить, как-то готовить к жизни. Это возникло в традиционных обществах, поскольку все они лет 300 назад были, да и 200, пожалуй, традиционными в нашем понимании, где было понятие гендерных ролей в жизни. Это очерченные территории были. Поэтому понятно, мальчиков надо учить одному, девочек — другому. И технологии, даже педагогические, говоря современным языком, были разные. Потом постепенно во всём мире стала доминировать идея равенства. Наша страна в этом плане была одна из первых. Всё-таки XX век, советский период, идея равенства. Насколько я знаю, Советский Союз был первопроходцем общего обучения. И у нас после революции это сделали, что все должны быть равны, в том числе гендерные барьеры должны быть убраны. И это не потому, что это в школе такая идея была, это в обществе такая идея была, и общество её приняло, и теперь в мире вообще везде так. Мы даже переживаем за стирание граней между мужским и женским, это уже заходит слишком далеко. Поэтому вопрос не в школах, а в обществе. Можно в школе сделать эксперимент какой-то или как-то её сформировать, но школа так или иначе отражает общество. В обществе наши мужчины и женщины живут в условиях почти равноправных, по крайней мере это декларируется. Соответственно, школа не только детей учит, она их ещё и социализирует, и даже непонятно, чего больше: социализация или учёба. Поэтому, наверное, школа должна быть моделью общества, поэтому в ней должно быть именно так, как в обществе, так и в школе. Говорить сейчас о том, чтобы ввести отдельные обычаи, — а какую задачу это решит?».

А по мнению директора детского лагеря «Камчатка», многодетного отца и члена регионального Совета отцов Сергея Ремера, в данном вопросе необходима золотая середина. Он считает, часть предметов можно проводить отдельно.

«Здесь нужна золотая середина, и совместное общение мальчиков и девочек тоже чрезвычайно важно для укрепления социальных связей. Но некоторые уроки вполне могли бы проходить раздельно. Например, как сейчас труды проходят раздельно. Я думаю, что можно было бы ещё какие-то поискать дисциплины, где могла бы преподаваться наука для мальчиков и для девочек. Не знаю, социальной этики или что-то в этом роде. Но общие предметы, общебазовые, я считаю, что это перебор. И в нашем обществе на сегодняшний момент, мне кажется, это излишне. Я бы хотел добавить, что предметы, которые могли проводиться отдельно в школах, их сейчас, к сожалению, нет, но было бы хорошо, если бы они появились. Это всё касается познания природы мужчин и женщин. Психология отношений, семейных отношений. Вообще, мужчинам было бы неплохо рассказать, как за женщиной правильно ухаживать, как вообще себя с ней вести. Женщинам — как правильно реагировать на это всё. Это очень широкий спектр, который, к сожалению, в школе мало даётся. А потом люди вырастают и вступают в отношения. У нас, как известно, ещё много разводов в стране. Именно из-за того, что молодые люди просто не знают, как общаться друг с другом. Эти предметы могли бы быть в школе на раздельном преподавании. Ну и касательно вообще организмов мужских и женских, там много чего можно было бы давать отдельно, друг от друга, и это было бы очень интересно».

Школьник Артем Удовенко категорически против такого разделения. Он говорит, что девочки не отвлекают мальчиков от учебы, учиться вместе им интересно.

«Не надо делать такие действия. У нас все хорошо. Учиться комфортно».

А вот десятиклассница Алина Герасимук, напротив, говорит о желании учиться отдельно от мальчиков. Она назвала причину, по которой у нее возникает такая потребность.

«Я бы хотела учиться отдельно от мальчиков, потому что мальчики в подростковом возрасте очень шумные. Мешают фокусироваться на учебе».

Подводя итог, можно отметить, что практически никто из наших сегодняшних собеседников не выступил за введение раздельного обучения мальчиков и девочек в школе. Несмотря на то, что плюсы такого образования также были озвучены спикерами, на данный момент необходимости разделять классы по гендерной принадлежности нет никакого смысла. Как заметили собеседники, вероятно, было бы хорошо ввести несколько предметов, которые дети изучали отдельно друг от друга. Также было отмечено, что в подростковом возрасте девочки и мальчики могут отвлекать друг друга от учебы. В данном случае следует уделять больше внимания дисциплине во время учебного процесса.

Александра Мошина