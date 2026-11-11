 
Общество

Юные жители Псковской области смогут принять участие в олимпиаде «Безопасный интернет»

0

Первый тур Всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасный интернет» пройдет в России с 10 ноября по 7 декабря. В этом году впервые принять участие в соревновании смогут не только школьники, но и дошкольники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области. 

Для учеников 1-11 классов подготовили семь интерактивных заданий, а для дошкольников - четыре. Участники научатся распознавать дипфейки, защищать личные данные и отличать достоверную информацию от подделок.

Педагогам предоставят готовые методические материалы, которые помогут провести занятия по цифровой безопасности.

Второй тур олимпиады состоится 9 февраля 2027 года. В него пройдут участники, набравшие максимальное количество баллов на первом этапе.

Все участники получат электронные награды, а учителям наиболее активных классов вручат благодарственные письма.

Участие в олимпиаде бесплатное. Зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026