Юные жители Псковской области смогут принять участие в олимпиаде «Безопасный интернет»

Первый тур Всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасный интернет» пройдет в России с 10 ноября по 7 декабря. В этом году впервые принять участие в соревновании смогут не только школьники, но и дошкольники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

Для учеников 1-11 классов подготовили семь интерактивных заданий, а для дошкольников - четыре. Участники научатся распознавать дипфейки, защищать личные данные и отличать достоверную информацию от подделок.

Педагогам предоставят готовые методические материалы, которые помогут провести занятия по цифровой безопасности.

Второй тур олимпиады состоится 9 февраля 2027 года. В него пройдут участники, набравшие максимальное количество баллов на первом этапе.

Все участники получат электронные награды, а учителям наиболее активных классов вручат благодарственные письма.

Участие в олимпиаде бесплатное. Зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта.