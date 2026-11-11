Десять сильнейших наставников РСО представят ПсковГУ на окружной школе комсоставов

В Псковском государственном университете проходит отбор наставников студенческих отрядов для участия в окружной школе командных составов. За возможность представлять наш регион борются 50 наставников, которые ранее прошли обучение по проекту «Маршрут построен». Из них выберут десять лучших, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

Фото: ПсковГУ

Задача наставников - знакомить первокурсников с направлениями работы в РСО, помогать им с адаптацией в новом коллективе и готовить новичков к трудовому сезону. Наставники работают как в отрядах университета, так и в колледже ПсковГУ.

«Шансы попасть в команду Псковской области есть у всех ребят. Успех зависит от каждого наставника - насколько он активен, как работает с наставляемым, и как его работу видит отряд. В своем выборе мы будем опираться на мнение руководителей отрядов в первую очередь», - рассказала начальник отдела по работе со студотрядами ПсковГУ, руководитель проекта «Маршрут построен» Алла Сердцева.

В этом году Псковская область первые принимает окружную школу командных составов СЗФО. В наш регион приедут 120 наставников студенческих отрядов из всех регионов Северо-Запада. Для них спикеры из корпоративного университета РСО и окружного штаба проведут практико-ориентированное обучение. После прохождения обучения студенты смогут эффективно развивать работу студотрядов в Псковском государственном университете.

Добавим, новая система наставничества в студенческих отрядах ПсковГУ устанавливается благодаря проекту «Маршрут построен». Это один из семи проектов, реализуемых в ПсковГУ по гранту Росмолодёжи «вМесте».