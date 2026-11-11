Более 140 домашних животных вывезли за границу через Псковскую область с начала года

С начала 2026 года через Псковскую область за границу автомобильным транспортом вывезли 146 домашних животных. Среди них оказались не только кошки и собаки, но и шиншиллы с кроликами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба межрегионального управления Россельхознадзора.

По данным ведомства на 5 ноября, ветеринарные сертификаты оформили на 105 собак, 36 кошек, трёх шиншилл и двух кроликов.

География поездок охватила 22 страны. Среди наиболее популярных направлений - Латвия, Литва, Германия, Кипр, Польша, Сербия, Великобритания, Франция, Швейцария, Швеция, Израиль и Турция.

Все животные прошли ветеринарный контроль. Специалисты подтвердили, что питомцы клинически здоровы и имеют необходимые документы, в том числе результаты исследований на антитела.



В Россельхознадзоре напомнили, что перед поездкой с животным необходимо заранее изучить ветеринарные требования страны назначения. Если маршрут проходит через несколько государств, важно учитывать правила каждого из них.

Упростить подготовку к путешествию поможет сервис «Мой питомец» на портале «Госуслуги». С его помощью владельцы могут узнать, какие прививки и документы понадобятся для поездки, как оформить ветеринарный сертификат и какие правила действуют при перевозке животных.