 
Общество

Великие Луки могут стать отправной точкой для развития школьного технологического предпринимательства в регионе

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В Великих Луках восемь школ присоединились к проекту «Стартапы: все этапы», направленному на развитие технологического предпринимательства среди подростков. Старшеклассники уже сформировали девять команд, в которых учатся разрабатывать собственные проекты и превращать идеи в реальные решения. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказала директор великолукского технопарка «Электрополис», заместитель куратора по молодёжным проектам Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России Ирина Белова. 


Фотографии: Ирина Белова

История проекта началась в 2024 году. Первую концепцию представили на федеральном форуме «Сильные идеи для нового времени». Позднее Ирина Белова заняла первое место в конкурсе с проектом «Стартапы в руки и бегом в Великие Луки». Сейчас инициатива реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и Псковской областной общественной организации «Союз возрождения Псковского края».

К проекту присоединились восемь из 17 школ города. Участники учатся находить идеи для стартапов, анализировать проблемы, работать в команде и разрабатывать собственные решения. Занятия также помогают подросткам определиться с будущей профессией. Среди участников есть те, кто хочет стать инженером, предпринимателем, врачом, дипломатом, педагогом или дизайнером цифровых продуктов.
 

«Ребята действительно молодцы! Они активные, любознательные, смелые в своих идеях. Не боятся задавать вопросы, спорить, предлагать решения. И именно это особенно ценно. Нам важно не просто рассказать школьникам, что такое предпринимательство, а дать им возможность попробовать себя, почувствовать ответственность за командную работу и увидеть, что даже самая большая идея начинается с первого шага», - отметила Ирина Белова.

Её наставническую работу также отметили на федеральном уровне. Ирина Белова стала победителем Всероссийского конкурса «Быть, а не казаться» в номинации «Наставник-лидер».

«Успешный опыт Великих Лук позволяет рассматривать возможность его масштабирования на другие территории Псковской области. И это закономерный следующий шаг. Ведь развитие региона начинается не только с новых производств, инвестиций и технологий. Оно начинается с людей, с их инициативы, знаний, смелости мыслить шире привычного и желания менять окружающий мир. Девять стартап-команд — это уже девять точек роста. А за каждой из них — молодые люди, которые не ждут готовых возможностей, а учатся создавать их сами. И, пожалуй, именно в этом главный смысл проекта «Стартапы: все этапы».» - заключила Ирина Белова. 
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