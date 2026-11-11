Великие Луки могут стать отправной точкой для развития школьного технологического предпринимательства в регионе

В Великих Луках восемь школ присоединились к проекту «Стартапы: все этапы», направленному на развитие технологического предпринимательства среди подростков. Старшеклассники уже сформировали девять команд, в которых учатся разрабатывать собственные проекты и превращать идеи в реальные решения. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказала директор великолукского технопарка «Электрополис», заместитель куратора по молодёжным проектам Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России Ирина Белова.
Фотографии: Ирина Белова
История проекта началась в 2024 году. Первую концепцию представили на федеральном форуме «Сильные идеи для нового времени». Позднее Ирина Белова заняла первое место в конкурсе с проектом «Стартапы в руки и бегом в Великие Луки». Сейчас инициатива реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и Псковской областной общественной организации «Союз возрождения Псковского края».
К проекту присоединились восемь из 17 школ города. Участники учатся находить идеи для стартапов, анализировать проблемы, работать в команде и разрабатывать собственные решения. Занятия также помогают подросткам определиться с будущей профессией. Среди участников есть те, кто хочет стать инженером, предпринимателем, врачом, дипломатом, педагогом или дизайнером цифровых продуктов.
Её наставническую работу также отметили на федеральном уровне. Ирина Белова стала победителем Всероссийского конкурса «Быть, а не казаться» в номинации «Наставник-лидер».