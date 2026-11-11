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Пскович через суд добился права на приватизацию квартиры, несмотря на отсутствие старых документов о регистрации

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Отсутствие старых документов о регистрации стало причиной отказа псковичу в приватизации квартиры. Мужчина не смог подтвердить сведения о своём месте жительства за несколько лет, однако через суд добился признания права собственности на жильё. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области. 

Как установил суд, мужчина вместе с супругой проживает в квартире на улице Звёздной по договору социального найма. В январе 2026 года он обратился в городское управление по учёту и распределению жилой площади с заявлением о приватизации жилья. Его жена письменно отказалась от участия в процедуре.

Однако в администрации мужчине отказали. Причиной стало отсутствие возможности проверить его регистрацию по месту жительства и подтвердить, что с 28 апреля 1993 года по 6 февраля 1998 года он не участвовал в приватизации другого жилья.

Не согласившись с решением, пскович обратился в суд.

Во время разбирательства суд изучил представленные документы и заслушал свидетеля. Выяснилось, что в спорный период мужчина вместе с супругой действительно проживал в Пскове.

Суд пришёл к выводу, что отсутствие сведений о регистрации за прошлые годы не должно лишать гражданина права на приватизацию квартиры, которую он занимает по договору социального найма.

В результате иск псковича удовлетворили, признав за ним право собственности на жильё в порядке приватизации.

Решение суда пока не вступило в законную силу. 
 

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