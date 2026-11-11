За нейросети могут уволить: юрист объяснил, когда использование ИИ грозит потерей работы

Искусственный интеллект помогает писать тексты, анализировать данные и выполнять рабочие задачи. Однако не все работодатели одобряют использование нейросетей сотрудниками. Можно ли лишиться работы за обращение к ИИ, рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.
По словам эксперта, в Трудовом кодексе РФ нет отдельного основания для увольнения за использование искусственного интеллекта. Сам по себе закон не запрещает сотрудникам обращаться к нейросетям во время работы. Однако работодатель вправе установить такой запрет во внутренних документах компании или трудовом договоре. Если сотрудник нарушит установленное правило, его могут привлечь к дисциплинарной ответственности.
По его словам, работодателю необходимо заранее определить, разрешено ли использование искусственного интеллекта в компании. Если установлен запрет, его следует закрепить письменно и ознакомить с ним сотрудников под подпись.
Если такого ограничения нет, наказывать работника за сам факт использования нейросетей нельзя. Однако он по-прежнему отвечает за качество своей работы и соблюдение требований по защите информации