За нейросети могут уволить: юрист объяснил, когда использование ИИ грозит потерей работы

Искусственный интеллект помогает писать тексты, анализировать данные и выполнять рабочие задачи. Однако не все работодатели одобряют использование нейросетей сотрудниками. Можно ли лишиться работы за обращение к ИИ, рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

По словам эксперта, в Трудовом кодексе РФ нет отдельного основания для увольнения за использование искусственного интеллекта. Сам по себе закон не запрещает сотрудникам обращаться к нейросетям во время работы. Однако работодатель вправе установить такой запрет во внутренних документах компании или трудовом договоре. Если сотрудник нарушит установленное правило, его могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

«За первое и незначительное нарушение обычно следует замечание или выговор. Если сотрудник нарушает запрет снова, а прежнее взыскание с него ещё не снято, работодатель вправе уволить его за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей. В исключительных случаях можно уволить и сразу, без повторного нарушения, - если использование ИИ обернулось грубым нарушением обязанностей. Например, если сотрудник загрузил в нейросеть данные, которые охраняются законом: коммерческую или служебную тайну, персональные данные клиентов или коллег». - объяснил руководитель юридической практики Александр Южалин.

По его словам, работодателю необходимо заранее определить, разрешено ли использование искусственного интеллекта в компании. Если установлен запрет, его следует закрепить письменно и ознакомить с ним сотрудников под подпись.

Если такого ограничения нет, наказывать работника за сам факт использования нейросетей нельзя. Однако он по-прежнему отвечает за качество своей работы и соблюдение требований по защите информации