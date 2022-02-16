QR-неразбериха

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему выдачи QR-кодов по результатам теста на антитела. Программа вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
С 21 февраля в России можно будет получить QR-код по результатам теста на антитела. В настоящий момент заветный код есть только у тех, кто официально переболел коронавирусом, и у привитых. Однако нередки случаи, когда заболевший COVID-19 не смог оформить больничный в силу разных обстоятельств, а от прививки отказался. Очевидно, что визит медика к больному коронавирусом никак не влияет на количество антител у гражданина, а некоторые инфекционисты говорят, что вакцинироваться сразу после болезни может быть даже опасно.
Так что решение Минздрава выдавать QR-коды по результатам теста на антитела весьма логичное. Однако с ним согласны не все врачи: есть мнение, что антитела - не показатель устойчивости человека к инфекции. Поэтому удивительно, что приказ Минздрава все-таки увидел свет. Вспомним метания властей с законом о QR-кодах: вначале все региональные парламенты обсуждали его, у федерального центра должно было сложиться представление об оценке законопроекта на местах, а потом сами же федералы отложили обсуждение этого документа.
Такие шаги вперед и назад рождают неразбериху и в инфополе, и в головах людей, и без того перегруженных разнообразной информацией о коронавирусе, вакцинах против него и своде антивирусных ограничений, которые существенно отличаются в разных субъектах страны. Что думают представители псковской общественности о новых возможностях получения QR-кода?
QR-коды надо отменять. Такое мнение высказал депутат областного Собрания, врач с многолетним стажем Виктор Антонов. Все, что связано с ними, вызывает большую неразбериху в обществе. Такая же история и с антителами, считает медик, у каждого человека индивидуальные особенности организма, нельзя сказать, какой титр антител будет достаточным для большинства людей. Конечно, QR-коды направлены на то, чтобы обезопасить общество, но способы борьбы с распространением инфекции проще - маски и вакцины, заключил врач.
Решение выдавать QR-коды всем, имеющим достаточное количество антител, кажется логичным и ожидаемым многими гражданами. Но есть ощущение, что власти задержались с этой идеей. Если парламентарии и опоздали, то несильно. Так прокомментировал новость вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, врач Игорь Дитрих. Сам медик поддерживает и введение QR-кодов, и их использование, и возможность получить их после теста на антитела. Игорь Дитрих напомнил, что медицинское сообщество изначально выступало за более жесткие меры в борьбе с коронавирусом. Приняли бы их тогда, возможно, не пришлось бы так долго разбираться с пандемией.
Псковский бизнесмен, директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин неоднократно высказывался, что QR-коды стоит выдавать гражданам после теста на антитела, так как они являются показателем того, что организм человека может противостоять болезни. Однако сам он не дождался принятия такого решения Минздрава и сделал себе прививку от коронавируса. В телефонной беседе логику своих поступков предприниматель объяснил так: отсутствие QR-кода мешало ему заниматься любимым делом, таким образом, государство буквально заставило его пойти и вакцинироваться. Почему у граждан изначально не было возможности получить QR-коды по результатам теста на антитела? Николай Рассадин уверен, что здесь кроется экономический фактор.
Радостно восприняла информацию об альтернативном способе получения QR-кода юрист Ульяна Михайлова, которая давно высказывается против вакцинации от коронавируса. Однако для собеседницы принятие такого закона не стало решающим для дальнейших действий. Юрист рассказала, что в данный момент не испытывает острой необходимости в получении QR-кода и пойдет сдавать кровь на антитела, только если того потребуют обстоятельства.
Сейчас коллективный иммунитет от COVID-19 рассчитывается по проценту вакцинированных и переболевших. Решение Минздрава не слишком повлияет на рост коллективного иммунитета. Такое мнение высказал начальник регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук. Ждать этого не стоит, потому что большое число заболевших наблюдается сейчас из-за распространения омикрон-штамма. Граждан, которые ранее переболели коронавирусом, но не смогли оформить больничный, не так много, отметил Александр Нестерук. Прирост к коллективному иммунитету пока будет не более нескольких процентов, это показывают и те исследования, которые проводит Роспотребнадзор. Существенное увеличение этого показателя ожидается уже после всплеска заболеваемости омикроном. Что касается ограничительных мер, то псковичам в феврале точно не стоит ждать послаблений, подчеркнул главный санитарный врач региона.
Столь долгожданная новость о возможности получить QR-код после теста на антитела не вызвала ажиотажа ни у антиваксеров, ни у врачей со стажем. Вышел бы этот приказ полугодом ранее, возможно, картина выглядела бы иначе. Как альтернативный механизм получения QR-кода будет работать, пока не очень понятно. Будь власти последовательнее в принятии своих решений — это была б совсем другая история. И другая страна.
Дина Дабришюте