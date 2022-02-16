Общество

QR-неразбериха

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему выдачи QR-кодов по результатам теста на антитела. Программа вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

С 21 февраля в России можно будет получить QR-код по результатам теста на антитела. В настоящий момент заветный код есть только у тех, кто официально переболел коронавирусом, и у привитых. Однако нередки случаи, когда заболевший COVID-19 не смог оформить больничный в силу разных обстоятельств, а от прививки отказался. Очевидно, что визит медика к больному коронавирусом никак не влияет на количество антител у гражданина, а некоторые инфекционисты говорят, что вакцинироваться сразу после болезни может быть даже опасно.

Так что решение Минздрава выдавать QR-коды по результатам теста на антитела весьма логичное. Однако с ним согласны не все врачи: есть мнение, что антитела - не показатель устойчивости человека к инфекции. Поэтому удивительно, что приказ Минздрава все-таки увидел свет. Вспомним метания властей с законом о QR-кодах: вначале все региональные парламенты обсуждали его, у федерального центра должно было сложиться представление об оценке законопроекта на местах, а потом сами же федералы отложили обсуждение этого документа.

Такие шаги вперед и назад рождают неразбериху и в инфополе, и в головах людей, и без того перегруженных разнообразной информацией о коронавирусе, вакцинах против него и своде антивирусных ограничений, которые существенно отличаются в разных субъектах страны. Что думают представители псковской общественности о новых возможностях получения QR-кода?

QR-коды надо отменять. Такое мнение высказал депутат областного Собрания, врач с многолетним стажем Виктор Антонов. Все, что связано с ними, вызывает большую неразбериху в обществе. Такая же история и с антителами, считает медик, у каждого человека индивидуальные особенности организма, нельзя сказать, какой титр антител будет достаточным для большинства людей. Конечно, QR-коды направлены на то, чтобы обезопасить общество, но способы борьбы с распространением инфекции проще - маски и вакцины, заключил врач.

«Все, что связано с QR-кодами - большая неразбериха, если не сказать, глупость. Где они соблюдаются? Где-то их проверяют, где-то только делают вид. Но ничего это не дает, теперь-то тоже понятно. Так же и с вакцинами. Обратите внимание, какой у людей скепсис к ним. Мы попали в непонятное положение. Я думаю, вообще не стоило связываться с этими QR-кодами. Был бы "спидометр" этих антител, а то такая неопределенность: сколько их надо? У разных людей - разный иммунитет. Поэтому нужно отменять все это дело».

Решение выдавать QR-коды всем, имеющим достаточное количество антител, кажется логичным и ожидаемым многими гражданами. Но есть ощущение, что власти задержались с этой идеей. Если парламентарии и опоздали, то несильно. Так прокомментировал новость вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, врач Игорь Дитрих. Сам медик поддерживает и введение QR-кодов, и их использование, и возможность получить их после теста на антитела. Игорь Дитрих напомнил, что медицинское сообщество изначально выступало за более жесткие меры в борьбе с коронавирусом. Приняли бы их тогда, возможно, не пришлось бы так долго разбираться с пандемией.





«Как медицинские работники, мы все-таки поддерживаем введение QR-кодов и их предъявление. Уже не первый день обсуждается то, что некоторых людей, переболевших на ногах, в легкой форме, не попавших на прием к врачу, не сделавших тест, не узаконили. Сейчас пришли к мнению, что таких граждан, у которых есть антитела, нужно приравнять к переболевшим и дать им QR-код. Они будут пользоваться теми послаблениями, которые дает код. Я считаю это правильным, тем более сейчас, во время второй волны, очень много легких случаев, не требующих медицинской помощи и госпитализации, однако прослойка из этих переболевших все равно создается».

Псковский бизнесмен, директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин неоднократно высказывался, что QR-коды стоит выдавать гражданам после теста на антитела, так как они являются показателем того, что организм человека может противостоять болезни. Однако сам он не дождался принятия такого решения Минздрава и сделал себе прививку от коронавируса. В телефонной беседе логику своих поступков предприниматель объяснил так: отсутствие QR-кода мешало ему заниматься любимым делом, таким образом, государство буквально заставило его пойти и вакцинироваться. Почему у граждан изначально не было возможности получить QR-коды по результатам теста на антитела? Николай Рассадин уверен, что здесь кроется экономический фактор.

«Есть фармацевтические компании, которые разрабатывают и выпускают вакцины. Им выделяются деньги из бюджета. Чем больше будет привито людей, тем больше они смогут заработать на производстве и разработке лекарств. Мне кажется, и в России, и во всем мире, существует фармакологическое лобби. Ведь не только у нас, в других странах тоже принуждали прививаться. Общество умеет противостоять государству, поэтому государство так долго к этому шло. Причиной тому протесты, которые мы наблюдаем в мире и в России, тихие забастовки, когда люди просто не идут прививаться. Еще действует такой серьезный фактор, как статистика. Правительство понимает, что не справляется с обществом и включает заднюю, так как оно вынуждено это делать».

Радостно восприняла информацию об альтернативном способе получения QR-кода юрист Ульяна Михайлова, которая давно высказывается против вакцинации от коронавируса. Однако для собеседницы принятие такого закона не стало решающим для дальнейших действий. Юрист рассказала, что в данный момент не испытывает острой необходимости в получении QR-кода и пойдет сдавать кровь на антитела, только если того потребуют обстоятельства.

«Безусловно, мы с радостью восприняли информацию о том, что с 21 февраля появится альтернативный способ получить QR-код. Даже среди моих близких, родственников, друзей и коллег по работе есть те, кто переболел COVID-19 без обращения к врачу, но они имеют высокий уровень антител. Сам факт такой возможности - это хорошо. Я не готова сказать сейчас, побегу ли за QR-кодом, потому что достаточно счастливо живу без него с ноября прошлого года. У меня не было никаких серьезных вопросов, связанных с требованиями этого кода. Прекрасно экономлю деньги на кафе, ресторанах и других общественных местах, где он требуется. Первый шаг к получению я точно делать не буду, но, если вдруг возникнут проблемы с профессиональной деятельностью, то пойду сдавать кровь на антитела».

Сейчас коллективный иммунитет от COVID-19 рассчитывается по проценту вакцинированных и переболевших. Решение Минздрава не слишком повлияет на рост коллективного иммунитета. Такое мнение высказал начальник регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук. Ждать этого не стоит, потому что большое число заболевших наблюдается сейчас из-за распространения омикрон-штамма. Граждан, которые ранее переболели коронавирусом, но не смогли оформить больничный, не так много, отметил Александр Нестерук. Прирост к коллективному иммунитету пока будет не более нескольких процентов, это показывают и те исследования, которые проводит Роспотребнадзор. Существенное увеличение этого показателя ожидается уже после всплеска заболеваемости омикроном. Что касается ограничительных мер, то псковичам в феврале точно не стоит ждать послаблений, подчеркнул главный санитарный врач региона.

«Мы видим, что уже в ряде регионов заболеваемость коронавирусом пошла на снижение, в частности, в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге. Мы стартовали с некоторым отставанием, поэтому в ближайшее время в Псковской области еще будет наблюдаться прирост заболеваемости. Вполне возможно, это продлится до конца февраля. Надеемся, что так же, как и в других регионах, у нас тоже начнется снижение уровня заболеваемости где-то в марте. После такого мощного всплеска коллективный иммунитет все-таки поднимется. Все, что было до этого, пока не столь актуально. Посмотрим, что нам даст "омикрон", все-таки сейчас число тех, кто болеет бессимптомно значительно больше».

Столь долгожданная новость о возможности получить QR-код после теста на антитела не вызвала ажиотажа ни у антиваксеров, ни у врачей со стажем. Вышел бы этот приказ полугодом ранее, возможно, картина выглядела бы иначе. Как альтернативный механизм получения QR-кода будет работать, пока не очень понятно. Будь власти последовательнее в принятии своих решений — это была б совсем другая история. И другая страна.

Дина Дабришюте