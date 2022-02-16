Общество

Важно создавать положительный образ России в глазах латвийских детей - глава Пскова

Важно создавать положительный образ России в глазах латвийских детей со школьных времен. Такое мнение высказала глава города Пскова Елена Полонская в ходе встречи с генеральным консулом России в Даугавпилсе Евгением Колесниковым. Встреча прошла сегодня, 16 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Одной из целей визита представителей консульства в Псков второй секретарь посольства России в Латвии Вадим Пономарев назвал получение опыта в организации образовательной деятельности.

Он отметил, что в Латвии растет количество желающих получать образование в России, кроме того, решается вопрос об организации русской школы при посольстве. «Для нас важен и ценен любой опыт организации», - отметил Вадим Пономарев.

В ответ глава Пскова Елена Полонская предложила сотрудникам посольства посетить Псковскую инженерно-лингвистическую гимназию. У этой школы есть большой опыт приграничного сотрудничества и обмена опытом между школами.

«Важно уже в детской среде начинать сеять понимание, что Россия - друг, а не враг. Нужно показывать нашим соседям, что мы такие же, как они, что у нас общие цели и задачи», - подчеркнула Елена Полонская.