В Псковской области запустили цикл экскурсий по предприятиям

В Псковской области запустили цикл ознакомительных экскурсий по предприятиям региона. Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский на свой странице «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: страница Александра Козловского в социальной сети «ВКонтакте»
Отправной точкой стал «Велторф». «"Велторф" — одно из активно развивающихся предприятий области, занимающееся добычей и глубокой переработкой торфа. Здесь применяются уникальные технологии, используется современное оборудование. На заводе трудятся 160 человек. За год со склада выгружают порядка 5 тысяч фур торфа», — рассказал Александр Козловский.
Экскурсанты в лице великолукских студентов познакомились с производственным циклом — от привоза и разгрузки торфа до упаковки и хранения готового продукта.
Александр Козловский напомнил, что идея проведения ознакомительных экскурсий по предприятиям возникла во время недавней встречи с молодежью Великих Лук. «Тогда мы выяснили, что одной из причин нежелания ребят работать по своей будущей профессии является неполное представление о ее специфике. Экскурсии призваны исправить это упущение», — пояснил он.
Парламентарий отметил, что подобные ознакомительные мероприятия планируются по всем предприятиям Пскова и Великих Лук. «Они будут проходить при поддержке региональных отделений РСПП и СоюзМаша», — добавил Александр Козловский.