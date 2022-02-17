Общество

Игорь Дитрих об отсрочке от армии для сельских врачей и жилье детям-сиротам

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гостем студии стал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о возможных изменениях в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и предоставлении жилья детям-сиротам.

- Прежде всего, хочу спросить о законопроекте, который позволит, как я поняла, в определенной степени улучшить кадровую ситуацию в первичном звене здравоохранения?

- К следующей сессии областного Собрания готовятся материалы о том, чтобы в в 24 статью федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» внести изменения. Прорабатывал это ряд депутатов Собрания при участии уполномоченного по правам человека, совещались также с военкоматом. Мы все знаем, что сейчас есть проект модернизации первичного звена здравоохранения - мы строим ФАПы, ремонтируем центральные районные больницы, поликлиники, оснащаем их оборудованием.

- Насколько актуальны эти изменения в законе?

- Ни для кого не секрет, что кадровый дефицит очень большой. В разных регионах и населенных пунктах процент разный, но в общем он превышает 40%. В целом, сельское население в России составляет 26%, а в четверти субъектов - 40%. Поэтому было вынесено предложение, чтобы молодые люди, которые получили высшее среднее, фармацевтическое образование, смогли бы получить отсрочку от армии, если они будут работать в сельской местности, в первичном звене здравоохранения, на весь срок подписания трудового договора. Понятно, что все не закроем. Надо же понимать, даже если молодой человек приедет в село, скорее всего, будет создана семья, появятся дети. Все равно вдохнем немного жизни в сельские населенные пункты, где она на грани исчезновения, к сожалению.

- Что-то еще смогут получить молодые люди, приехавшие работать в село, помимо отсрочки от армии?

- На них будут распространятся все наши программы - и «Земский фельдшер», и «Земский доктор», они смогут получить и выплаты, и служебное жилье. Надеемся, что часть молодых людей останутся.

- Как будет проходить работа над возможными поправками в закон? Этап принятия документа пройдет на ближайшей сессии Псковского областного Собрания?

- Пройдет этап, будет вынесено на голосование в областном Собрании постановление о законодательной инициативе регионального парламента по внесению в Государственную Думу проекта федерального закона о внесении изменений в 24 статью федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Далее вопрос рассмотрят комитеты Парламентской Ассоциации Северо-Запада России - как социальный, так и законодательный.

- Получается, необходимо получить поддержку 11 регионов, так как Ассоциация - это 11 заксобраний Северо-Запада?

- Да, если получим поддержку, то будем ставить задачу перед депутатом Государственной Думы Александром Козловским , чтобы он представил этот законопроект.

- Хотелось бы поговорить об обеспечении жильем детей-сирот. Этот вопрос не может решить превалирующее большинство регионов страны. В 2021 году в этом направлении были сложности, в том числе и у властей Пскова. Теперь этот вопрос поручили областному комитету по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Вы рассчитываете на качественные изменения? Находится ли на депутатском контроле данная проблема?

- Она, конечно, на контроле. Обеспечение жильем детей-сирот обсуждается часто. Хотя и был трудный год, но в итоге жилье и жилищные сертификаты получили большее количество детей-сирот, чем планировалось. Жилье дорожает, к тому же, строители — это коммерческая организация, а детям-сиротам нужно жилье определенной площади, поэтому и было принято это изменение в закон о передаче полномочий.

- Какие преимущества дают эти изменения?

- Теперь можно будет вкладывать выделенные деньги в строящееся жилье, что обойдется дешевле. Во-вторых, цена квадратного метра останется такая, как ее заложили первично. Кроме того, теперь это в определенном роде госзаказ. Например, выделили определенную сумму на предоставление жилья, а мы можем обязать построить нам в Псковской области или в Пскове, или в Великих Луках столько-то квартир с таким-то метражом. Чтобы не было таких случаев, когда из-за одного лишнего или недостающего квадратного метра мы не можем купить квартиру.