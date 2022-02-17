Общество

В Псковской области инвалидам упростили получение средств реабилитации

Еще один способ получить государственную поддержку на средства реабилитации появился у льготной категории граждан Псковской области, в том числе у лиц, пострадавших на производстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Фонда социального страхования.

В 2021 году Минтруд совместно с Минцифры, Федеральным казначейством, Национальной системой платежных карт и ФСС запустил систему электронных сертификатов по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР).

Сертификат работает как банковская карта, но деньги не перечисляются напрямую, они лишь резервируются за получателем на карте платежной системы «МИР» и при оплате сразу же поступают продавцу. Свои средства гражданин потратит только в том случае, если стоимость купленного им ТСР превысит стоимость сертификата. Если стоимость покупки ниже установленной в электронном сертификате, разница получателю не возмещается.

Со списком товаров и услуг, которые можно оплатить сертификатом, можно ознакомиться в электронном Каталоге технических средств реабилитации. Сейчас он находится в активной разработке и максимально будет расширен к 2023 году. Сейчас перечень в каталоге позволяет выбрать только серийные ТСР, уточнили в фонде.

До настоящего времени эта услуга оказывалась через госзакупки и посредством компенсации расходов за самостоятельно купленное гражданином изделие.

«Новый способ в сравнении с уже действующими имеет ряд преимуществ. Так, на оформление электронного сертификата региональное отделение ФСС затратит всего 5 дней с момента подачи заявления гражданином. Инвалидам не придется ждать заключения государственных контрактов Фондом с поставщиками. Бывают случаи, когда закупки на средства реабилитации объявляются по нескольку раз из-за отсутствия заявок от участников аукциона. В случае компенсации за самостоятельно приобретенное изделие гражданин вынужден тратить на покупку собственные средства, а затем ждать когда ФСС компенсирует затраты», – отметила начальник отдела социальных программ регионального отделения ФСС Маргарита Куцак.

Электронный сертификат – не замена уже действующим способам обеспечения средствами реабилитации, а дополнение к ним. После внедрения электронного сертификата по-прежнему можно выбрать самый удобный для себя способ: получить готовые изделия через ФСС, воспользоваться компенсацией за приобретенный товар или оформить электронный сертификат и оплатить им напрямую, обратили внимание в ведомстве.

С пошаговой инструкцией: «Как оформить электронный сертификат ТСР, Каталогом технических средств реабилитации», а также торговыми площадками, позволяющими приобрести ТСР с помощью сертификата, можно познакомиться на сайте ФСС.