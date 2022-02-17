Общество

О возможности обратиться за помощью к волонтерам напомнили псковичам

Волонтерский центр «Единой России» под руководством секретаря регионального отделения партии Александра Козловского работает в Псковской области ежедневно. Активистами центра являются, в том числе депутаты регионального и муниципального уровней. Об этом псковичам напомнили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

В отделении отметили, что в волонтерский центр «Единой России» часто обращаются люди с просьбой о получении в поликлинике по рецепту жизненно необходимых лекарств и их доставке. В частности, лекарства пожилым гражданам по заявкам доставляет депутат городской Думы Сергей Колосов.

Также добровольцы партии доставляют продукты пожилым гражданам, находящимся на самоизоляции в период пандемии коронавируса, оказывают другую посильную помощь.

Заявку, поступившую в волонтерский центр, выполнил и депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев. Он помог пожилой псковичке настроить телевизор, который не работал. Парламентарий приобрел специальную приставку для приема цифрового сигнала и установил ее. Псковичка была крайне благодарна активисту волонтерского центра за помощь, отметили в пресс-службе отделения партии.

«Уже два года волонтерский центр партии под руководством моего коллеги, депутата Госдумы Александра Козловского, оказывает помощь людям. Депутаты фракции "Единая Россия" всех уровней ежедневно помогают людям в доставке продуктов и лекарств, являются автоволонтерами и подвозят людей в медицинские учреждения, помогают в уборке снега около социальных учреждений и выполняют другие заявки. Очень важно поддерживать друг друга в непростой период пандемии», — отметил депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Александр Борисов.

Оставить свою заявку на получение помощи можно по телефону горячей линии: 8 (800) 444 07 13.