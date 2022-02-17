Общество

Почти 600 школьников приняли участие в городском этапе конкурса «Без срока давности»

Более 570 школьников приняли участие в городском этапе конкурса сочинений «Без срока давности». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила заместитель директора Псковского областного центра детского и юношеского туризма и экскурсий Татьяна Крючкова.

Фото здесь и далее: Псковский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий

В школьном этапе всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» приняли участие 3 880 школьников, а в муниципальном этапе - 578 школьников из 132 образовательных учреждений. Среди них были и четверо воспитанников четырех интернатных учреждений и специального учебного заведения города Невеля, отметила Татьяна Крючкова.

На региональный этап конкурса поступило 146 работ.

В этом году организаторы всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» добавили дополнительную возрастную категорию. Помимо обучающихся 5-11 классов, литературное мастерство и знание истории своей страны, семьи смогли продемонстрировать студенты средних профессиональных образовательных учреждений, добавила Татьяна Крючкова.

В Псковской области 192 студента представили свои работы в своих учебных заведениях, на региональный этап конкурса поступила 41 работа из 15 учреждений.

В настоящее время жюри определяет победителей и призеров регионального этапа конкурса сочинений «Без срока давности».

Организует и проводит региональный этап конкурса сочинений второй год подряд Псковский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий.