Общество

Бойцы ОМОН рассказали псковским школьникам о погибшем на Кавказе сослуживце

«Урок мужества» провели псковские росгвардейцы в школе №24 имени Л. И. Малякова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области



На уроке, посвященном сотруднику ОМОН, кавалеру Ордена Мужества Сергею Васильеву, росгвардейцы рассказали о боевом пути своего сослуживца, который погиб 16 февраля 2000 года при исполнении служебного долга. Также бойцы ОМОН рассказали ребятам о службе и об истории отряда. Школьники узнали, какими моральными и физическими качествами нужно обладать, чтобы поступить на службу в спецподразделение Росгвардии.





После урока учащиеся и росгвардейцы возложили цветы к мемориальной доске, расположенной на фасаде учебного заведения.



В ведомстве напомнили, что Сергей Васильев в составе оперативной группы осуществлял разведку на Северном Кавказе в городской местности. Обеспечивая безопасное продвижение оперативной группы, шел во главе колонны, расчищая минные заграждения, находящиеся на пути следования. В одном из кварталов их группа была подвергнута обстрелу из подствольных гранатометов. В завязавшемся бою, прикрывая рассредоточение и развертывание группы, Сергей Васильев получил смертельное ранение.





За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, указом президента РФ №2051 от 23 декабря 2000 года Сергея Васильева посмертно наградили Орденом Мужества.