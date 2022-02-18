Почти 1000 жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки, сообщает официальный телеграм-канал региона.
Общее число заразившихся COVID-19 составило 86 990. За сутки выздоровел еще 121 житель региона, всего - 73 984.
Ранее сообщалось, что COVID-19 унес жизни еще трех псковичей. Всего с этим диагнозом скончались 1525 жителей региона.
Статистика распространения заболевания в муниципалитетах:
Псков – 27904/362
Великие Луки – 14117/119
Бежаницкий район – 1052
Великолукский район – 2254/21
Гдовский район – 1352/11
Дедовичский район – 1990/5
Дновский район – 630/1
Красногородский район – 796/2
Куньинский район – 782/6
Локнянский район – 813/38
Невельский район – 3725/63
Новоржевский район – 922/1
Новосокольнический район – 2531/7
Опочецкий район – 2798/27
Островский район – 3873/44
Палкинский район – 763
Печорский район – 2022
Плюсский район – 1386/32
Порховский район – 2940/48
Псковский район – 7117/87
Пустошкинский район – 1079/14
Пушкиногорский район – 1050/38
Пыталовский район – 1020
Себежский район – 2049/36
Стругокрасненский район – 1423/32
Усвятский район – 556/3
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.