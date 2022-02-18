Общество

Фильм «Недееспособные» обсудят в Пскове

Встреча с сотрудником петербургской благотворительной организации «Перспективы» Максимом Якубсоном пройдет в Центральной городской библиотеке 20 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека Пскова

Во Всемирный день социальной справедливости в библиотеке на Конной состоится показ фильма Георгия Поротова и Максима Якубсона «Недееспособные» о людях, которые находятся в Доме сопровождаемого проживания в поселке Раздолье Ленинградской области. Он был создан в качестве альтернативы психоневрологическим интернатам для молодых инвалидов. Герои фильма сами зарабатывают деньги, частично поддерживая себя по мере возможности, и благодаря неравнодушным людям находят свое место в обществе, рассказали в учреждении.

В этот дом часто приезжают известные личности. Первая часть фильма - о приезде писателя Евгения Водолазкина. Во второй части фильма рассказывается о Даше Скорняковой, которая пишет книгу «Как даются олимпийские победы», в которой сравнивает свою жизнь с биатлонной гонкой.

«Дух спортивного соперничества вдохновляет ее в ежедневном преодолении своих немощей. И хотя большинство движений для нее невозможны, ее импульсы рождают танец», – поделились организаторы встречи.

После показа фильма в обсуждении примут участие директор псковского Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрей Царев, актеры псковского драмтеатра и петербургские волонтеры.

Начнется мероприятие в 16:00.