Общество

Правила поведения у железной дороги напомнили псковским школьникам

Полицейские организовали акцию «Безопасное поведение детей на железной дороге» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского линейного отдела МВД России на транспорте.

В канун Дня образования органов внутренних дел на транспорте стражи магистралей навестили учащихся Псковской общеобразовательной школы-интерната. Полицейские провели профилактическую беседу о безопасном поведении у железной дороги.

Фото: пресс-служба Псковского ЛО МВД России на транспорте

Школа-интернат находится вблизи железнодорожных путей, которые ежедневно пересекают учащиеся по пути на занятия. Поэтому тема безопасности поведения вблизи железнодорожного полотна актуальна для школьников разных возрастов, рассказали в ведомстве.

Основные правила безопасности рассказали и наглядно показали самые опытные сотрудники отделения по делам несовершеннолетних. Так, майор полиции И. Иванова и майор полиции В. Ефимов напомнили азы безопасного поведения у железной дороги. В ходе беседы дети усвоили, «что такое хорошо и что такое плохо» во время прогулки на поезде пригородного и дальнего сообщения, отметили в полиции.

Организаторы встречи ответили на все вопросы школьников, призвали ребят вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, саморазвитием и быть законопослушными гражданами, добавили в пресс-службе ведомства.