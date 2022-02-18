Общество

Псковички поборются за пять миллионов рублей в шоу «Comedy Баттл»

Выпуск юмористического шоу «Comedy Баттл» на телеканале ТНТ с участием дуэта из Пскова «Жидкий шмель» выйдет в эфир сегодня, 18 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении маркетингового сопровождения ООО «ГПМ Развлекательное телевидение».

Фото здесь и далее: телеканал ТНТ

Новый выпуск шоу выйдет в эфир в 22:00. Дуэт «Жидкий шмель» выступит на сцене популярного проекта впервые. Для выступления перед жюри, в составе которого известные юмориты Иван Абрамов, Марина Кравец и Демис Карибидис, псковички Регина Рудченко и Александра Михайлова выбрали жанр миниатюр.

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«Сказать, что было страшно - ничего не сказать! Мы очень переживали и до съемок, и во время. На сцене волнение отступило, как только мы начали играть и почувствовали поддержку друг друга. Мы друг друга понимаем с одного взгляда и сделали все, что от нас зависело. Жюри хочется сказать большое спасибо: дали нам обратную связь после выступления, поддержали», - поделились девушки.

В жизни Регина работает менеджером кафе, а Александра – флористом. Участницы баттла дружат более 12 лет и считают, что дружба - главная «фишка» их дуэта.

«Все персонажи, которых мы показываем, похожи на нас в жизни. По нашему дуэту заметно, как долго мы вместе работаем. И от этого персонажи и общение между ними не выглядит наигранно и выдумано. Мы не претендуем на то, что наши шутки самые смешные, но за нашим общением на сцене определенно интересно наблюдать», - рассказали девушки.

Напомним, новый, двенадцатый сезон «Comedy Баттл» стартовал 4 февраля в эфире телеканала ТНТ. Как отмечают на канале, проект стал классикой ТНТ и открыл таких звезд юмора как Тамби Масаев и Рустам Рептилоид, Андрей Бебуришвили, Алексей Щербаков, Ида Галич, Зоя Яровицына и Ирина Мягкова. В этом сезоне формат шоу состоит из противостояния стендапа и миниатюр. Главный приз – пять миллионов рублей.