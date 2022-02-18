Общество

Противопожарный рейд по местам проживания многодетных семей прошел в Пскове

В пятницу, 18 февраля, сотрудниками Главного управления МЧС России по Псковской области совместно со специалистом по социально ориентированной деятельности Псковского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества проведен профилактический рейд по предотвращению пожаров в местах проживания многодетных семей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по региону, особое внимание было уделено местам проживания лиц, ранее допустивших нарушения требований пожарной безопасности в жилье, ведущих асоциальный образ жизни, а также местам проживания малообеспеченных и неблагополучных семей.

В ходе рейда были проведены профилактические беседы по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности при использовании печного, газового и электрооборудования, проведены разъяснительные беседы по соблюдению элементарных правил безопасности подрастающим поколением, разъяснена информация о важности приобретения первичных средств пожаротушения и автономных дымовых пожарных извещателей для обеспечения пожарной безопасности в домовладениях.