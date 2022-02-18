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Общество

Турчак: «Единая Россия» отправляет молодежный актив в Ростов для оказания помощи эвакуированным из ДНР и ЛНР

18.02.2022 21:19|ПсковКомментариев: 0

«В Ростовскую область выезжает группа молодежного актива «Единой России» под руководством заместителя руководителя фракции "Единая Россия", координатора партии по молодёжной политики Игоря Кастюкевича. В координации с МЧС они оценят объём необходимой помощи, в первую очередь детям. Группа прибудет в Ростовскую область уже 19 февраля. После чего будет сформирована вторая часть группы из числа волонтеров, общей численностью более 200 человек», - сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. 

Как сообщили в партии, сводная группа сформирована из представителей «Молодой Гвардии Единой России», Молодежки ОНФ и волонтерской роты. В ее составе врачи, юристы, специалисты муниципального и госуправления.

Источник: Псковская Лента Новостей
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