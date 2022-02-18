Общество

Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе «Пушкинский Заповедник. Признание в любви»

Чуть меньше месяца осталось у жителей и гостей Псковской области для того, чтобы принять участие в литературном конкурсе «Пушкинский Заповедник. Признание в любви». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», это творческое соревнование объявлено к столетию музея, и конкурсные работы в учреждении ждут до 17 марта (по штемпелю отправления письма).



Елена Абдулаева. Подморозило (2007). Из фондов «Михайловского».

«Для многих история любви к «Михайловскому» оказалась вместе с тем и историей собственной любви или дружбы, историей семьи. Для кого-то поездка в Пушкинский Заповедник стала источником творческого вдохновения, повлияла на выбор профессии, жизненного пути. Кто-то именно здесь смог до конца обдумать и принять важное решение», — констатируют в музее и приглашают поделиться такими воспоминаниями.

Конкурсное «Признание в любви» может быть написано стихами или прозой, но обязательно от руки, проиллюстрировано подлинными (сканированными) письмами и фотографиями, другими материалами. Авторов лучших работ ждут не только памятные дипломы, но и подарочные сертификаты на посещение Пушкинского Заповедника.

Подробности о правилах конкурса, составе его жюри, проч., проч. можно найти на официальном сайте «Михайловского», по адресу: https://pushkinland.ru/2018/post/konk12.php.