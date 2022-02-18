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Общество

Михаил Ведерников: Темпы вакцинации очень низкие

18.02.2022 23:32|ПсковКомментариев: 2

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса и темпы вакцинации в регионе. 

«Загрузка коечного фонда держится на высоком уровне, свыше 80%. За сутки было госпитализировано 40 человек, 39 из них непривито. Делайте выводы», - написал губернатор в своем инстаграм-аккаунте.

Согласно приведенной статистики, за сутки подтверждено 997 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 121 человек из числа ранее заболевших. Количество жертв коронавируса возросло на 4 человека (общее число умерших за время пандемии - 1522).

«Темпы вакцинации очень низкие. Между тем, омикрон - это не последний штамм ковида. Лучше заранее сделать всё необходимое для защиты своего здоровья и близких (особенно пожилых)», - призвал Михаил Ведерников. Отметим, что первый компонент вакцины за минувшие сутки получили 303 человека.

«Темпы прививочной кампании продолжают снижаться. Если в конце января вакцинировались почти 6 тыс человек в неделю, то сейчас этот показатель составляет менее 2 тыс. Во многом это связано с тем, что новый штамм омикрон нередко воспринимается как совсем не опасный, едва ли не безобидный вариант коронавируса. Поэтому прошу обратить внимание на нижеследующую информацию.

Прямым опровержением «безопасности» нового штамма служит строчка смертности в статистике, которая прирастает практически ежедневно.

Омикрон действительно реже приводит к тяжёлому течению болезни. Но эту его особенность с лихвой компенсирует исключительная заразность – абсолютное, а не относительное количество тяжело больных всё равно остаётся крайне высокими.

Каждый пятый госпитализируемый поступает уже в тяжёлом состоянии, с высокой степенью поражения лёгких.

Конкретно сейчас 54 человека находятся в реанимации, из них 4 человека – на ИВЛ.

Более того, наблюдается прямая корреляция между степенью тяжести болезни и прививками.
В частности, в Пскове среди пациентов реанимации только четверо вакцинировано. В Великих Луках – один.

Причём все эти привитые люди не прошли своевременную ревакцинацию.

Десятки детей проходили лечение в стационаре, несколько – даже в реанимации (в настоящий момент там два ребёнка).

Перечисленные факты однозначно говорят об одном: омикрон по-прежнему очень опасен. Вакцинируйтесь, чтобы защитить себя и своих близких. Это объективная и абсолютно обоснованная необходимость», - заключил Михаил Ведерников.

Источник: Псковская Лента Новостей
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