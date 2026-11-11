До -1 градуса и мокрый снег с гололедицей прогнозируют в Псковской области 12 ноября

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 12 ноября, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами умеренные со скоростью 5-10 метров в секунду. Днем в отдельных районах пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью и утром на дорогах местами ожидается гололедица.

Будет дуть умеренный ветер южных направлений. Температура воздуха по области ночью прогнозируется от -1 до +3 градусов, днем воздух прогреется от +1 до +6 градусов.

В Пскове ночью ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью прогнозируется от 0 до +2 градусов, днем — от +3 до +5 градусов.

Атмосферное давление низкое.