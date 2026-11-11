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Продажу вейпов планируют полностью запретить в Псковской области

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В Псковской области планируют ввести полный запрет на продажу вейпов. Соответствующий проект регионального закона подготовило Минэкономразвития Псковской области.

Сейчас идет общественное обсуждение проекта, параллельно эксперты оценивают его регулирующее воздействие. Процедура прохождения законопроекта займет некоторое время. Если все пойдет по плану, Заксобрание Псковской области примет закон до 1 марта 2027 года.

Нарушение требований, установленных настоящим Законом, влечет за собой ответственность, установленную законом Псковской области от 04.05.2003 № 268-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Псковской области».

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