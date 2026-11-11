Борис Елкин: Запрет вейпов в Псковской области – это дискуссионный вопрос

Вопрос о запрете вейпов на территории Псковской области находится в стадии обсуждения и конкретных решений пока что нет. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщил председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин.

«Что касается вейпов, это очень интересная история. На самом деле, за последнее время очень сильно увеличилось количество употребление никотинсодержащей продукции. За взрослых мы не так сильно переживаем, потому что каждый взрослый человек сам для себя принимает решение, как он планирует свою жизнь прожить», – считает Борис Елкин.

Он отметил тот факт, что сейчас очень большое количество детей употребляет никотинсодержащую продукцию, обходя действующее законодательство.

«Тот законопроект, который есть, о запрете продажи такой продукции несовершеннолетним, к сожалению, в полной степени не работает по простой причине: часть совершеннолетних, которые могут это приобрести, могут потом передать младшим. Собственно, в чем проблема? Любая никотинсодержащая продукция вредит здоровью. Если говорить о сигаретах, от них запах есть, а от вейпов его нет», - добавил Борис Елкин.

Также спикер Заксобрания обеспокоен тем, что употребление вейпов происходит на территории учебных заведений, что является одним из направлений для дополнительной работы: «То, что дети начинают их употреблять в том числе на территории школ, это, конечно, дополнительное беспокойство. Тут надо очень активно работать».

В целом вопрос полного запрета вейпов Борис Елкин считает дискуссионным, так как этот бизнес является налогооблагаемой базой, в том числе и в Псковской области.

«По поводу того, чтобы полностью запрещать или нет, то это вопрос дискуссионный. Но то, что надо ограничивать продажу, это мы понимаем. Полный запрет только обсуждается. Этот вопрос и данный законопроект входит в процессы обсуждения. Проходят и общественные слушания, проходит и оценка регулирующего воздействия законов. Также мы понимаем и дополнительные моменты в части налогообложения этой базы, потому что ряд индивидуальных предпринимателей и не только занимаются продажей такой продукции. Но надо во главу ставить, наверное, не экономические процессы, а все- таки здоровье. А здоровье детей – это самое важное», – заключил Борис Елкин.

Напомним, продажу вейпов планируют полностью запретить в Псковской области. Соответствующий проект регионального закона подготовило Минэкономразвития Псковской области. Сейчас идет общественное обсуждение проекта, параллельно эксперты оценивают его регулирующее воздействие. Процедура прохождения законопроекта займет некоторое время. Законопроект может вступить в силу с 1 марта 2027 года.