«Чебурашка 2» стал фильмом 2026 года по версии россиян - аналитики

«Чебурашка 2» возглавил рейтинг лучших фильмов 2026 года по версии россиян. За семейную кинокартину проголосовали 29% участников опроса. Среди сериалов лидерами стали «Невский» и «Склифосовский», набравшие по 16% голосов. Такие результаты представил Аналитический центр ВЦИОМ совместно с премией «Народная марка» 5 ноября.

Союзмультфильм (2025). Кадр из фильма «Чебурашка 2»

Второе место среди фильмов разделили комедии «На деревню дедушке 2» и «Холоп 3» - их выбрали по 17% опрошенных. Третью строчку занял «Последний богатырь. Колобок» (15%). В пятёрку также вошли «Ангелы Ладоги» (14%) и «Сказка о царе Салтане» (12%).

Скриншоты с сайта ВЦИОМ

В десятке лучших оказались «Буратино» (10%), «Король и Шут. Навсегда», «Простоквашино» и «Невероятные приключения Шурика» - по 9%.

Исследование показало, что россияне по-прежнему предпочитают знакомых персонажей и продолжения популярных историй. По мнению аналитиков ВЦИОМ, такие фильмы привлекают зрителей возможностью вернуться в знакомый мир и подходят для семейного просмотра.

При этом в число лидеров попали не только комедии и сказки. Пятое место заняла историческая картина «Ангелы Ладоги», посвящённая памяти о коллективном подвиге.

Среди сериалов первое место разделили восьмой сезон «Невского» и тринадцатый сезон «Склифосовского» — по 16%. Следом расположились пятый сезон «Полярного» (13%) и третий сезон «Вампиров средней полосы» (12%). Пятёрку замыкают «Холод» и второй сезон «Ландышей», получившие по 11%.

В десятку также вошли «Олдскул», «Пилигрим», «Князь Андрей» и пятый сезон «Мажора» — по 9%.

ВЦИОМ отмечает, что зрители продолжают возвращаться к многосезонным историям. Их привлекают не только новые сюжетные повороты, но и возможность вновь увидеть полюбившихся героев.

Предпочтения молодёжи несколько отличаются от общероссийских. Среди россиян от 18 до 24 лет «Чебурашка 2» также занял первое место, однако его выбрали 15% опрошенных. Вторую строчку разделили «Сводишь с ума» и «Холоп 3» — по 13%. Далее расположился «Коммерсант» (12%).

Среди сериалов молодые зрители чаще всего называли третий сезон «Вампиров средней полосы» (12%), второй сезон «Молодёжки. Новая смена» (11%) и «Универ. 15 лет спустя» (8%).

Напомним, зимой этого года «Чебурашка 2» стал лидером новогоднего проката и вторым в списке самых кассовых фильмов в России.