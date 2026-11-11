Житель Великих Лук отсудил у МВД компенсацию за оскорбления инспектора ДПС

Житель Великих Лук добился компенсации морального вреда после того, как инспектор ДПС публично оскорбил его нецензурными словами. Суд обязал МВД России выплатить мужчине десять тысяч рублей. Ведомство попыталось оспорить решение, однако Псковский областной суд оставил его без изменений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Поводом для разбирательства стал административный протокол, который инспектор ДПС составил в отношении мужчины за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Позже, изучая видеозаписи с регистратора служебного автомобиля, водитель обнаружил, что сотрудник полиции нецензурно выражался в его адрес в присутствии других людей. Кроме того, по словам мужчины, запись незаконно передали неизвестному лицу. Водитель посчитал, что оскорбления унизили его честь и достоинство, и потребовал взыскать с МВД 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Великолукский городской суд частично удовлетворил иск. Мужчине присудили десять тысяч рублей компенсации, а также возмещение судебных расходов.

Суд установил, что инспектор оскорблял водителя при исполнении служебных обязанностей. Его высказывания носили публичный характер и унижали человеческое достоинство.

МВД России обжаловало решение, но Псковский областной суд согласился с выводами первой инстанции и оставил жалобу без удовлетворения.

Решение о выплате компенсации вступило в законную силу.