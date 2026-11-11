Евгений Васильев: Первая артроскопия тазобедренного сустава в Псковской области проходила в формате мастер-класса

В сентябре на базе Псковской детской областной клинической больницы впервые в регионе выполнили артроскопию тазобедренного сустава. Операция прошла в формате мастер-класса: за работой специалистов наблюдали врачи Псковской областной клинической больницы, чтобы в дальнейшем запустить подобные вмешательства и для взрослых пациентов. Об этом рассказал главный врач Детской областной клинической больницы Евгений Васильев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я в своей жизни, работая 20 лет травматологом-ортопедом, ни разу не видел, как выполняется эта манипуляция. Доктора с областной клинической больницы приезжали к нам смотреть, как выполняется эта манипуляция, для того, чтобы можно было подобные вмешательства внедрить и для взрослых в Псковской областной клинической больнице», — прокомментировал главврач ДОКБ.

По словам Евгения Васильева, специалистов, способных выполнять подобные операции, единицы на всю страну — и один из них работает в псковской больнице. Речь идет о кандидате медицинских наук, сотруднике Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера Минздрава России Викторе Быкове, которого специально трудоустроили в ДОКБ.

Как объяснил гость студии, трудоустройство в больнице является обязательным условием для проведения операций: «В операционную может войти только человек, трудоустроенный в организацию. Без трудоустройства никто не может ни приехать, ни сделать какую бы то ни было операцию. Потому что, если произойдет какая-то ошибка, ответственность несет организация».

Теперь дети, которым раньше приходилось ездить на подобные высокотехнологические медицинские операции в федеральные центры, могут получить помощь в Пскове.

«Мы подбираем пациентов, которые ездили на базу института Турнера или в другие клиники, в том числе в педиатрический университет. И теперь все эти операции выполняются здесь, на базе Детской областной клинической больницы, теми же руками. Наши технические возможности позволяют их выполнять. В том числе и пластику передней крестообразной связки, пластику сухожильно-связочного аппарата плечевого сустава, артроскопии плечевого сустава», — рассказал главный врач.

Евгений Васильев также отметил, что подобных вмешательств в учреждении не делали долгие годы: «В травматологии-ортопедии мы не выполняли высокотехнологичное оперативное вмешательство в течение последних 10 лет. Пластики плечевого сустава не делались в нашей больнице никогда. Пластики передней крестообразной связки также не делались в областной больнице, как и у нас. Сейчас же эти операции делаются на базе ДОКБ».