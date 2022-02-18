Общество

Остерегаться наслудов на льду призывают псковичей

Зимний лед с наступлением оттепели стремительно теряет свою прочность. Выходить на него очень опасно: если температура воздуха поднимается выше 0 градусов и держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%. Об этом жителям Псковской области напомнили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«В периоды повышения температуры воздуха верхний слой льда начинает подтаивать, образуются наслуды из замерзшего мокрого снега. Он менее прочный, чем лед, а также легко разрушается, поэтому общая толщина льда, которая учитывается для определения его прочности, может быть обманчивой: наступив на прочный лед, через несколько шагов можно оказаться на подтаявшем участке», - пояснили в ведомстве.

Специалисты также отметили, что в местах с сильным течением во время оттепели начинают появляться промоины.

«Стоит помнить, что тонкий лед обычно находится у берегов на изгибах и излучинах, около вмерзших предметов, деревьев и камыша, в районе подземных источников, в местах слива в водоемы теплых вод и канализационных стоков. Опасность представляют собой полыньи, проруби, лунки, трещины, которые покрыты тонким слоем льда», - заметили в МЧС.

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее десяти сантиметров в пресной воде. При этом в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен и в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности.

«Прочность льда можно определить визуально: лед прозрачный, имеющий голубой или зеленый оттенок, - прочный, а прочность льда белого цвета в два раза меньше. Лед, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, является наиболее ненадежным. Такой лед обрушивается без предупреждающего потрескивания», - подчеркнули в ведомстве.

В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации жителей Псковской области призывают срочно обратиться за помощью по номеру телефона: 112.