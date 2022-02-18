Общество

Псковский губернатор прокомментировал нехватку специалистов в регионе

Серьезный дефицит кадров наблюдается в Псковской области. Об этом в интервью каналу «Общественное телевидение России» рассказал губернатор Михаил Ведерников.

«У нас, к сожалению, серьезный дефицит кадров, это касается и медицинской, и образовательной сферы, и целого ряда узких специальностей. Поэтому мы активно работаем с нашим вузом (ПсковГУ — ред.)», - сказал Михаил Ведерников.

По его словам, в последнее время в Псковской области удалось переломить тенденцию сокращения кадров в сфере здравоохранения, показатель уменьшился на 4%. При этом дефицит медицинских работников в области составляет почти 50%.

«Мы понимаем, исходя из того, что средний возраст педагогов у нас тоже достаточно высокий, через несколько лет мы можем столкнуться с проблемой нехватки кадров в образовании, поэтому сейчас стараемся работать на перспективу», - подчеркнул глава региона.

Он добавил, что заработные платы в Псковской области — одни из самых низких в стране. Михаил Ведерников при этом отметил, что благодаря поддержке президента и правительства РФ эта ситуация улучшается.

«Мы и на региональном уровне находим для этого дополнительные возможности. Сегодня особенно те, кто работает с коронавирусной инфекцией, у нас получают достаточно хорошие зарплаты. Конечно, они существенно ниже, чем в Санкт-Петербурге, Москве и Ленинградской области. Собственно, эта разница в зарплате во многом играет роль, когда наши молодые специалисты уезжают туда работать или учиться и потом уже не возвращаются», - отметил глава региона.