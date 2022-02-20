Общество

Почти 1000 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки, пятеро умерли

Еще 998 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 89 030. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

В настоящее время на амбулаторном и стационарном лечении находятся 8 202 человека (7641 + 561). Выздоровели 74 294 пациента (+163), умерли 1538 человек, за сутки статистку пополнили пять летальных исходов из-за COVID-19.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 28636/389

Великие Луки – 14349/129

Бежаницкий район – 1052

Великолукский район – 2317/25

Гдовский район – 1378/19

Дедовичский район – 2030/28

Дновский район – 632/1

Красногородский район – 798

Куньинский район – 788/5

Локнянский район – 850

Невельский район – 3851/48

Новоржевский район – 937/5

Новосокольнический район – 2622/77

Опочецкий район – 2814/9

Островский район – 3998/53

Палкинский район – 763

Печорский район – 2052/16

Плюсский район – 1406

Порховский район – 3063/42

Псковский район – 7317/98

Пустошкинский район – 1110/18

Пушкиногорский район – 1093/14

Пыталовский район – 1037

Себежский район – 2080/1

Стругокрасненский район – 1453/21

Усвятский район – 558

Иногородние (с 30.12.2020) - 46