Почти 1000 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки, пятеро умерли

Еще 998 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 89 030. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.
В настоящее время на амбулаторном и стационарном лечении находятся 8 202 человека (7641 + 561). Выздоровели 74 294 пациента (+163), умерли 1538 человек, за сутки статистку пополнили пять летальных исходов из-за COVID-19.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 28636/389
Великие Луки – 14349/129
Бежаницкий район – 1052
Великолукский район – 2317/25
Гдовский район – 1378/19
Дедовичский район – 2030/28
Дновский район – 632/1
Красногородский район – 798
Куньинский район – 788/5
Локнянский район – 850
Невельский район – 3851/48
Новоржевский район – 937/5
Новосокольнический район – 2622/77
Опочецкий район – 2814/9
Островский район – 3998/53
Палкинский район – 763
Печорский район – 2052/16
Плюсский район – 1406
Порховский район – 3063/42
Псковский район – 7317/98
Пустошкинский район – 1110/18
Пушкиногорский район – 1093/14
Пыталовский район – 1037
Себежский район – 2080/1
Стругокрасненский район – 1453/21
Усвятский район – 558
Иногородние (с 30.12.2020) - 46