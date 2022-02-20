Общество

Стоимость ПЦР-тестов снизилась в Псковской области

Стоимость ПЦР-тестирования снизилась в ряде регионов России. Об этом говорят данные мониторинга, проведенного Общероссийским народным фронтом, сообщила пресс-служба движения.

«Мы докладывали президенту две недели назад о ситуации вокруг стоимости ПЦР тестов, и раз в две недели проверяем порядка 500 лабораторий. Есть тенденция на снижение», - приводит слова руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова ТАСС.

По его словам, в Якутии, Москве и Пскове лаборатории снизили стоимость тестирования более чем на 500 рублей за две недели, однако есть и те регионы, где цена на исследование остается около трех тысяч рублей.

«Это Сахалин, Камчатка, Магадан. Иногда это и государственные учреждения, а не только частные, потому что у них упали доходы по другим платным услугам и они таким образом компенсируют. Генеральная прокуратура анализирует происходящее по всем регионам. И мы очень рассчитываем, что там, где цены неадекватно завышены, появятся предписания как государственным, так и частным организациям», - добавил Кузнецов.