Общество

В Великих Луках объявили сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

Великолукское городское местное отделение партии «Единая Россия» и Псковская областная общественная организация «Союз патриотов Псковщины - Псковская Русь» проводят сбор гуманитарной помощи для беженцев из непризнанных республик Донбасса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения партии.

Так, для беженцев собирают следующую гуманитарную помощь:

- Полотенца бумажные, салфетки бумажные, туалетная бумага, влажные салфетки, средства женской гигиены, дезодоранты, гели для душа, шампуни, мыло жидкое, мыло туалетное, мочалки, зубные пасты, зубные щетки, хозяйственное мыло, стиральные порошки (обычные и жидкие), одноразовая посуда (тарелки глубокие и обычные, стаканы, кружки, ложки, вилки), маски для лица, санитайзеры/антисептики, мусорные пакеты, бытовая химия.

- Кровати, постельное белье, полотенца банные, полотенца для рук, одеяла, матрасы, подушки.

- Рециркуляторы, микроволновые печи, электрическая печь, электрические водонагреватели (кулер, чайник).

- Пеленки, памперсы, детский крем, мыло детское, крем от пролежней, детское питание (сухие смеси «Малютка», «Малыш», «Нестажен», «Нутрилон»), пюре (овощная и фруктовая смеси, мясные и другие), развивающие игры для детей с ОВЗ (кубики, мякиши, элементарные пазлы), альбомы для рисования, карандаши, краски, фломастеры, раскраски, школьные принадлежности (тетради, ручки, карандаши и другие), детские игрушки, одежда для детей от 0 до 1 года (ползунки, рубашки, кофты), детские бутылочки, соски (пустышки), нижнее белье детское, детские носки, игрушки, настольные игры.

- Чай, кофе, сахар, крупы, булочные изделия несдобные и сдобные, кондитерские изделия (печенье, мини кексы, пряники, зефир, шоколад, конфеты), масло сливочное, масло растительное, консервы, вода питьевая, сок.

Пункты приема гуманитарной помощи открыты:

в офисе местного отделения партии «Единая Россия» (проспект Ленина, 37 с 9.00 до 18.00)

в общественной приемной партии «Единая Россия» (улица Некрасова, 10 с 9.00 до 18.00)

в бизнес-инкубаторе «Новация» (улица Заслонова, 15 с 9.00 до 21.00).

палатки для сбора гуманитарной помощи, установленные в ТЦ «Апельсин» и в магазине «Хороший» (Октябрьский проспект, 12).

Также можно оказать материальную помощь путем перечисления денежных средств на расчетный счет. В поле «назначение платежа» нужно указать «Помощь беженцам из Донбасса».

Реквизиты для перечисления: Псковская областная общественная организация «Союз патриотов Псковщины – Псковская Русь», ИНН 6025027647, КПП 602501001, р/с 40703810100000000077, АО КБ «Вакобанк» г. Великие Луки, БИК 045853774, к/с 30101810200000000774.

На собранные деньги будут приобретены предметы первой необходимости. Всю собранную гуманитарную помощь направят в Ростовскую область, куда прибывает основная часть беженцев. По сбору гуманитарной помощи в Великих Луках работают телефоны «горячей линии»: 3-04-26, 8-921-110-10-39.