Общество

Память погибших при исполнении долга бойцов спецназа почтили в Пскове

Митинг в память о погибших при исполнении воинского долга бойцов спецназа состоялся в Пскове сегодня, 21 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В мероприятии приняли участие военнослужащие, представители администрации региона, депутаты Псковского областного Собрания, депутаты Псковской городской Думы, воспитанники центра «Патриот» и семьи погибших бойцов.

К собравшимся обратился временно исполняющий обязанности командира бригады полковник Александр Антонов.

«21 февраля - скорбный день в истории армейского спецназа, в истории разведки Западного военного округа. В этот зимний день 2000 года страна готовилась отмечать День защитника Отечества, а в урочище Харсеной вели свой последний бой разведчики псковской бригады специального назначения. 25 героев выполнили воинский долг до конца, отдав свои молодые жизни за безопасность нашего Отечества, великой России. Вечная память героям и царствие им небесное. Вы сделали все, что в ваших силах, и даже больше», - сказал Александр Антонов.

Руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев напомнил, что с 2013 года день памяти бойцов спецназа отмечается как региональная дата.

«Память 227 бойцов увековечена на гранитных досках. Они погибли при выполнении боевых задач в Афганистане, на Северном Кавказе. Мы обязаны помнить!» - подчеркнул Сергей Дмитриев.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова он выразил семьям погибших слова соболезнования и благодарности «за воспитание мужественных и верных защитников нашей родины».

«Подвиг наших воинов приумножил ратную славу Псковской области, стал достойным примером для подражания молодому поколению защитников нашего Отечества», - добавил Сергей Дмитриев.

Ветеран бригады, участник боевых действий Игорь Яшкин отметил, что дело погибших воинов продолжается в новом поколении солдат, среди которых есть и родственники героев.

«Мы, ветераны бригады, уверены, что новое поколение воинов-разведчиком не посрамит памяти павших, и так же, как и парни, чьи имена выбиты на этих плитах, будут достойно служить Отечеству», - сказал он.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов назвал 21 февраля трагической датой для региона и для всей России.

«Воины-разведчики погибли в неравном бою. Каждый год мы собираемся здесь для того, чтобы почтить память этих поистине героических людей. Память, которая навсегда останется с нами. Мы всегда будем помнить об этих событиях, всегда будем помнить этих отважных ребят, и на их примере будем учить патриотизму, любви к Родине наше подрастающее поколение. Безусловно, всех погибших вспоминаем с болью в сердце», - сказал Александр Котов.

Завершилось мероприятие заупокойной литией, которую провел помощник командира по работе с верующими военнослужащими отец Антоний. Участники митинга почтили павших бойцов минутой молчания, а затем возложили гирлянду славы и цветы к мемориалу.