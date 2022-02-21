Память погибших при исполнении долга бойцов спецназа почтили в Пскове

Митинг в память о погибших при исполнении воинского долга бойцов спецназа состоялся в Пскове сегодня, 21 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В мероприятии приняли участие военнослужащие, представители администрации региона, депутаты Псковского областного Собрания, депутаты Псковской городской Думы, воспитанники центра «Патриот» и семьи погибших бойцов.
К собравшимся обратился временно исполняющий обязанности командира бригады полковник Александр Антонов.
Руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев напомнил, что с 2013 года день памяти бойцов спецназа отмечается как региональная дата.
От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова он выразил семьям погибших слова соболезнования и благодарности «за воспитание мужественных и верных защитников нашей родины».
«Подвиг наших воинов приумножил ратную славу Псковской области, стал достойным примером для подражания молодому поколению защитников нашего Отечества», - добавил Сергей Дмитриев.
Ветеран бригады, участник боевых действий Игорь Яшкин отметил, что дело погибших воинов продолжается в новом поколении солдат, среди которых есть и родственники героев.
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов назвал 21 февраля трагической датой для региона и для всей России.
Завершилось мероприятие заупокойной литией, которую провел помощник командира по работе с верующими военнослужащими отец Антоний. Участники митинга почтили павших бойцов минутой молчания, а затем возложили гирлянду славы и цветы к мемориалу.