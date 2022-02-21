Общество

Административную ответственность за нарушение правил выгула собак поддержали псковские депутаты

Законодательную инициативу депутатов Московской областной Думы об установлении административной ответственности за несоблюдение требований к содержанию домашних животных обсудили в Псковской областном Собрании депутатов. Об этом с заседания комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию регионального парламента, которое проходит 21 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» разработан в целях обеспечения соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с домашними животными. Вместе с тем, административная ответственность за нарушения содержания животных в КоАП РФ отсутствует, что исключает фактическое применение норм федерального закона №498-ФЗ в части привлечения к ответственности недобросовестных владельцев животных.

«Нет нормы — невозможно наказать владельца домашнего животного. Проект закона находится в Государственной Думе, планируется его принятие», — отметил председатель парламентского комитета Андрей Козлов, представляя инициативу.

Отсутствие норм в КоАП РФ, предусматривающих ответственность за нарушения требований федерального закона №498-ФЗ, приводит к несоблюдению требований к содержанию домашних животных. Авторы инициативы считают, что производство по делам об административных правонарушениях в области обращения с животными необходимо возложить на региональные органы исполнительной власти РФ, уполномоченные на осуществление госконтроля в этой области.

Таким образом, введение административной ответственности для недобросовестных владельцев животных, выгуливающих домашних животных вне отведенных для этого местах, в том числе на детских, спортивных площадках, территориях образовательных организаций, может стать эффективной предупредительной мерой и обеспечить сокращение количества правонарушений в области обращения с животными, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина отметила, что на территории региона присутствует очень много безнадзорных животных, но в 80-90% случаев — это домашние животные на свободном выгуле.

«Данные законопроект поддерживаем и очень его ждем», — сказала она. По словам руководителя профильного комитета, было бы неплохо, если бы протоколы составляли сотрудники полиции, поскольку у них больше полномочий.

«Кто будет штрафовать, это вопрос другого проекта закона», — отметил Андрей Козлов.

В продолжение обсуждения депутат Андрей Михайлов подчеркнул, что законопроект надо поддерживать. При этом он выразил сомнение, что в Псковской области этот закон будет работать. По его мнению, в регионе более «архиважная проблема» — это безнадзорные животные, а не выгул собак.

Андрей Михайлов также поинтересовался, все ли собаки при попадании в зооклиники чипируются.

«Обязать владельца чипировать животное не можем, - ответила Вера Баданина. - Но животные, с которыми работают зоозащитные организации, чипируются на 100%».

Андрей Козлов согласился с тем, что безнадзорных животных быть не должно, и высказал мнение, что владельцы должны идентифицировать своих питомцев.

Начальник правового управления администрации региона Наталья Волкова добавила, что администрация региона поддерживает данный законопроект, и в своем отзыве на документ предложила наделить полномочиями по составлению протоколов и сотрудников полиции.

Депутат Геннадий Григорьев уточнил, сколько денежных средств направляется на одно бездомное животное.



Вера Баданина ответила, что услуга по отлову одного животного и его передержке сроком 108 дней стоит 8 643 рубля.



Парламентарий добавил, что в настоящее время зооприюты переполнены, и обратил внимание на то, что стерилизацию животных проводят в Пскове, в связи с чем зоозащитники в районах вынуждены тратить большие деньги на дорогу до клиники в областном центре.



Кроме того, Геннадий Григорьев указал на то, что нельзя выпускать бездомных собак обратно на улицы, поскольку они все равно продолжают нападать на людей, и призвал поддержать зооприюты.