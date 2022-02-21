Общество

Псковичей приглашают дистанционно получить услуги Росреестра

Воспользоваться услугами Росреестра в электронном виде можно через официальный сайт ведомства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Кадастровой палате по Псковской области.

Официальный сайт ведомства доступен круглосуточно и предоставляет услуги экстерриториально. Преимуществом для заявителей, которые получают электронные услуги, является сокращение государственной пошлины на 30%. Кроме того, электронный формат позволяет заказать услуги Росреестра, находясь прямо дома или на работе, отметили в учреждении.

«Наибольший интерес у пользователей сайта Росреестра вызывает блок "Услуги и Сервисы". В нем содержатся все основные виды услуг: "Кадастровый учет", "Регистрация права", "Кадастровый учет с одновременной регистрацией права", "Исправление ошибок", "Предоставление сведений". Электронные сервисы позволяют отследить статус заявки, а также узнать справочную информацию об объектах недвижимости», – прокомментировала эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Ирина Жукова.

Получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости можно и через онлайн-сервис spv.kadastr.ru. Оказание услуг происходит в максимально короткие сроки – время операций занимает всего лишь несколько минут. Сервис предназначен только для физических лиц, запрашивающих сведения в качестве заявителей, обратили внимание специалисты.

Вход в сервис осуществляется через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), поэтому для работы необходима подтвержденная учетная запись пользователя портала «Госуслуг». Если же учетная запись не подтверждена, то вход невозможен. Также у пользователя не получится авторизоваться, если в профиле портала «Госуслуги» не хватает данных, необходимых для формирования запросов на получение сведений из ФГИС ЕГРН.

Обязательными для формирования запроса на получение сведений ЕГРН являются следующие характеристики:

фамилия и имя пользователя;

вид документа, удостоверяющего личность, а также его реквизиты (серия, номер, кем выдан, дата выдачи);

СНИЛС.

Следует учесть, что посредством сервиса предоставляются выписки из ЕГРН только в электронном виде. Кроме того, платформа не дает возможности предоставлять выписки, содержащие сведения ограниченного доступа.

Доступные операции:

поиск объектов по адресу или кадастровому номеру;

поиск кадастровых кварталов по учетному номеру;

заказ и получение сведений из ЕГРН в виде юридически значимых электронных документов;

оплата заказанных выписок в режиме онлайн;

просмотр информации о принадлежащих пользователю объектах недвижимости, такую как кадастровый номер, адрес, площадь, кадастровая стоимость, сведения о правах, сведения об ограничениях/обременениях прав;

отслеживание статуса выполнения заказа;

Через сервис можно заказать следующие виды документов: Выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, Выписку из ЕГРН об объекте недвижимости, Выписку из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости, Выписку из ЕГРН о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве, Кадастровый план территории.

Пользоваться услугами Росреестра в электронном виде – это быстро, удобно, а все выдаваемые сведения достоверны и актуальны, добавили в Кадастровой палате.