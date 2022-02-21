Общество

Юным псковичам вручили первые паспорта в преддверии Дня защитника Отечества

Торжественное вручение паспортов 14-летним псковичам, приуроченное ко Дню защитника Отечества, состоялось в Пскове сегодня, 21 февраля. Первый документ, удостоверяющий личность, вручили юным жителям города глава Пскова Елена Полонская и ее заместитель Владимир Воробьев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

Фото: пресс-служба ОМСУ

Обращаясь к ребятам, Елена Полонская отметила символичность того, что вручение паспортов проходит накануне государственного праздника - Дня защитника Отечества, и что это придает событию еще большую значимость и торжественность. Она также напомнила, что этот праздник имеет особенное значение для областного центра, поскольку Псков был и остается стражем и защитником русской земли.

«Не сомневаюсь, что вы станете достойными гражданами, имеющими активную жизненную позицию, настоящими патриотами, продолжателями лучших традиций Пскова. Уверена: вы внесете свой вклад в развитие нашего древнего города, впишите свою страницу в летопись славных дел Пскова и страны», - отметила глава города.