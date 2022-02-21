Общество

Еще почти 1000 псковичей заразились COVID-19, шесть человек скончались

969 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии COVID-19 в регионе заразились 90 970 человек. Об этом сообщает официальный телеграм-канал области.

На данный момент на амбулаторном и стационарном лечении от коронавируса в Псковской области находятся 7 895 человек (7303 + 592). За сутки избавиться от болезни удалось 189 пациентам, всего вылечились 74 660. Умерли 1 549 человек, 6 из них за прошедшие сутки.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 29295/315

Великие Луки – 14466/77

Бежаницкий район – 1052

Великолукский район – 2406/23

Гдовский район – 1399/17

Дедовичский район – 2063/17

Дновский район – 712/25

Красногородский район – 810/9

Куньинский район – 798/10

Локнянский район – 864/5

Невельский район – 3959/15

Новоржевский район – 946/5

Новосокольнический район – 2746/51

Опочецкий район – 2838/14

Островский район – 4029/1

Палкинский район – 790/17

Печорский район – 2098/30

Плюсский район – 1406

Порховский район – 3107/4

Псковский район – 7555/127

Пустошкинский район – 1132/14

Пушкиногорский район – 1129/20

Пыталовский район – 1170/133

Себежский район – 2129/37

Стругокрасненский район – 1457/3

Усвятский район – 568

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.