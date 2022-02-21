Еще почти 1000 псковичей заразились COVID-19, шесть человек скончались

969 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии COVID-19 в регионе заразились 90 970 человек. Об этом сообщает официальный телеграм-канал области.
На данный момент на амбулаторном и стационарном лечении от коронавируса в Псковской области находятся 7 895 человек (7303 + 592). За сутки избавиться от болезни удалось 189 пациентам, всего вылечились 74 660. Умерли 1 549 человек, 6 из них за прошедшие сутки.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 29295/315
Великие Луки – 14466/77
Бежаницкий район – 1052
Великолукский район – 2406/23
Гдовский район – 1399/17
Дедовичский район – 2063/17
Дновский район – 712/25
Красногородский район – 810/9
Куньинский район – 798/10
Локнянский район – 864/5
Невельский район – 3959/15
Новоржевский район – 946/5
Новосокольнический район – 2746/51
Опочецкий район – 2838/14
Островский район – 4029/1
Палкинский район – 790/17
Печорский район – 2098/30
Плюсский район – 1406
Порховский район – 3107/4
Псковский район – 7555/127
Пустошкинский район – 1132/14
Пушкиногорский район – 1129/20
Пыталовский район – 1170/133
Себежский район – 2129/37
Стругокрасненский район – 1457/3
Усвятский район – 568
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.