Предоставлять отсрочку от армии сельским медикам предложит областное Собрание

Депутаты Псковского областного Собрания выйдут с законодательной инициативой в Госдуму о предоставлении отсрочки от службы в армии выпускникам медицинских вузов. Об этом с заседания комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов 22 февраля передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Председатель комитета Алексей Севастьянов пояснил коллегам, что речь идет о выпускниках медицинских учебных заведений, которые выбрали работу на селе.
С предложением добавить такую норму в федеральное законодательство в Собрание обратился уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов. Идею омбудсмена поддержали председатель Собрания Александр Котов, вице-спикер, председатель комитета по труду и социальной защите Игорь Дитрих и председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов.
Инициативу рассмотрят на сессии областного Собрания 24 февраля.