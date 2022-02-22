Общество

Предоставлять отсрочку от армии сельским медикам предложит областное Собрание

Депутаты Псковского областного Собрания выйдут с законодательной инициативой в Госдуму о предоставлении отсрочки от службы в армии выпускникам медицинских вузов. Об этом с заседания комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов 22 февраля передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель комитета Алексей Севастьянов пояснил коллегам, что речь идет о выпускниках медицинских учебных заведений, которые выбрали работу на селе.

С предложением добавить такую норму в федеральное законодательство в Собрание обратился уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов. Идею омбудсмена поддержали председатель Собрания Александр Котов, вице-спикер, председатель комитета по труду и социальной защите Игорь Дитрих и председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов.

Инициативу рассмотрят на сессии областного Собрания 24 февраля.