Общество

Парад войск Псковского гарнизона пройдет в Крестах 23 февраля

Парад войск Псковского гарнизона и торжественный митинг в честь празднования Дня защитника Отечества пройдут в микрорайоне Кресты в Пскове 23 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Мероприятия традиционно проведут у обелиска, открытого в 1969 году в ознаменование первых военных столкновений Красной Армии с немецкими кайзеровскими войсками под Псковом и Нарвой в 1918 году.

Начнутся мероприятия в 10.00.

Напомним, в 1922 году 23 февраля официально объявили Днем Красной Армии. Позднее праздник ежегодно отмечался в СССР как всенародный — День Советской Армии и Военно-Морского Флота.

10 февраля 1995 года Государственная Дума РФ приняла Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России», в котором дата 23 февраля имела следующее название: «День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День защитников Отечества».