Общество

Будущим псковским полицейским обещают путевки в санатории

Мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет с образованием не ниже общего среднего приглашает на работу отдел МВД России по Псковскому району. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе.

Работодатель предоставляет:

форменную одежду, служебный транспорт;

полный социальный пакет;

оплачиваемый ежегодный отпуск от 40 суток (+дни проезда к месту проведения отпуска);

бесплатное обучение в вузах системы МВД России;

оплачиваемые учебные отпуска в гражданских учебных заведениях в размере 100% от денежного довольствия;

бесплатное предоставление сотрудникам и членам их семей медицинских услуг в ведомственных медицинских учреждениях (своя поликлиника и госпиталь);

оплачиваемый больничный в размере 100% от денежного довольствия;

бесплатное страхование жизни и здоровья (денежные выплаты в зависимости от полученной травмы, включая травмы, полученные в свободное от службы время);

предоставление путевок в санатории;

возможность в льготном порядке (вне очереди) устроить ребенка в дошкольное учреждение;

предоставление денежной суммы на приобретение жилья после 10-ти лет выслуги;

возможность получения льготного ипотечного кредитования;

стабильная и своевременная заработная плата;

право выхода на пенсию после 20 лет службы.

Заработная плата по должностям на первом году службы составляет:

полицейского – от 21 000 рублей;

участкового уполномоченного полиции – от 34 000 рублей.

Должности предлагаются в зависимости от возраста, образования и состояния здоровья, пояснили в ведомстве.

Справки представляются по телефону 676-908 (группа по работе с личным составом ОМВД России по Псковскому району, адрес: Псковский район, деревня Уграда, 19).