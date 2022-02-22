Общество

В Псковской области разделят полномочия по увековечению памяти погибших воинов

Законопроект «Об отдельных вопросах увековечения памяти погибших при защите Отечества на территории Псковской области» рассмотрели на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов 22 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Документ разработан в целях приведения областного законодательства в соответствие с федеральным. Согласно законопроекту, к полномочиям регионального парламента в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества предлагается отнести принятие региональных законов в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества, в том числе об установлении региональных памятных дат Псковской области, увековечивающих имена погибших при защите Отечества, и контроль за их исполнением.

Кроме того, к полномочиям регионального парламента и областной администрации документ относит участие в организации увековечения памяти погибших при защите Отечества и взаимодействие с федеральными органами государственной власти, органами местного самоуправления и поисковыми объединениями по вопросам увековечения памяти погибших при защите Отечества.

Полномочия, связанные с проведением поисковой работы, будет исполнять управление общественных проектов и молодежной политики администрации области, а полномочия, связанные с захоронением (перезахоронением) погибших при защите Отечества — управление специальных программ администрации региона.

Парламентарий Олег Савельев рассказал, что сам принимает участие в поисковых мероприятиях, в том числе и как спонсор, и поинтересовался, как ведется финансирование этого направления и в каком объеме. «Достаточно ли средств, чтобы погребение воинов прошло с почестями?» - спросил он.

Начальник управления специальных программ администрации Псковский области Андрей Вьюнов отметил, что на мероприятия по обеспечению поисковых экспедиций ежегодно выделяется 1 млн рублей, средства направляются также и на захоронение. А на мероприятия по благоустройству и содержанию паспортизированных захоронений предусмотрено порядка 4 млн рублей.

В свою очередь начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова рассказала, что ее управление вовлечено в эту деятельность в части содержания и благоустройства паспортизированных воинских захоронений.

По ее словам, до принятия закона вся поисковая деятельность, от момента обнаружения до момента захоронения, ведется самими поисковыми отрядами, но отчасти деньги закладывались в профильную госпрограмму, отчасти мероприятия финансировали муниципалитеты.

«Не будет ли так, что одни слишком много найдут, а другие исчерпают средства для захоронения?» - спросил Алексей Севастьянов.

Елена Тимашова ответила, что этим законом создается уполномоченный орган, который будет координировать эти действия.

Вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко предложил выделить дополнительные новые места для перезахоронения бойцов, чтобы не нарушать благоустройство действующих мемориальных комплексов.

После обсуждения комитет рекомендовал областному Собранию принять законопроект в двух чтениях на сессии 24 февраля.